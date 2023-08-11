Sabancı ailesinin gelini olarak tanınan Arzu Sabancı meğer bugünlerde çok dertliymiş. Dün kamuoyuna şöyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmiş:

"Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok gibi... Simsiyah kıyafetlilerle kaplı."

Arzu Hanım'a buradan soruyorum...

Bebek'te, Nişantaşı'nda İngilizce, Fransızca konuşan birini duyunca da aynı şekilde rahatsız oluyor musunuz?

Hiç sanmıyorum.







Peki o halde simsiyah kıyafetlilere ve çıkardıkları seslere isyan edecek kadar tahammülsüz olmanızın sebebi ne olabilir sizce?

Samimi olarak merak ediyorum, bunun üzerine hiç kafa yordunuz mu?

Öyle ya, turizm sektöründe ciddi yatırımları bulunan bir ailenin mensubu olmanıza rağmen "simsiyah" müşterilerinizin ve iş ortaklarınızın alınmasından çekinmeyerek neler söylüyorsunuz...

Hiç de yabancısı olmadığınız, hatta iç içe yaşadığınız bir insan grubuna yönelik nefretinizi içinizde tutamayıp kusuyorsunuz.

Gerçi rahmetli aile büyüğünüz Sakıp Ağa'nın hiç böyle "şeherli kompleksleri" yoktu ya... Acaba eş durumundan beyaz Türk sayılmanın verdiği dayanılmaz ağırlıktan kaynaklanıyor olabilir mi?

Zira psikiyatrlar bu seviyede bir tiksinmenin altında yansıtma gibi savunma mekanizmalarının etkili olduğunu söylüyorlar.

Sebebi her neyse kurtulun bu aşağılık kompleksinden Arzu Hanım. Böyle bir yükle kendinize de çevrenize de ancak zararınız dokunur.

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DİSNEY PLUS'TA BUGÜN...



Günlerdir ülkece Atatürk'ten geçinen ünlülerimizin Disney Plus'la imtihanını izleyip neşemizi buluyoruz.

Dün de her yerde "Birce Akalay, Atatürk dizisiyle ilgili konuştu" şeklinde haberler vardı.

Şöyle konuşmuş:







"Ben bu konuyla alakalı fikrimi beyan etmek isteseydim sosyal medya hesaplarımdan yapabiliyorum. Sorunuzu nazikçe reddetmek istiyorum. Mevzubahis Atatürk olduğu zaman ben Ata kızıyım zaten. Çok fazla altını çizmeye gerek yok diye düşünüyorum."

Tebrik ederim Birce Hanım, harika konuşamamışsınız!

Ata kızı da iyiymiş de ne oldu bizim klasik Cumhuriyet kadınına?

Bu arada başlıktaki sorum da boşta kalmasın...

2018 yapımı Trust güzel bir diziymiş, kaçırmışım. Bana güvenin, iyi vakit geçireceksiniz.

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ABD NİHAİ ÇÖZÜM AŞAMASINA GEÇTİ



ABD Başkanı Biden'ı Facebook üzerinden ölümle tehdit eden 75 yaşındaki Craig Robertson, FBI'ın düzenlediği operasyonla evinde öldürülmüş.







Trump yanlısı olduğu basına sızdırılan Robertson'un öldürülmesi, 2024 seçimleri öncesi cadı avının başlatıldığı ABD'de işin şakasının kalmadığının ciddi bir göstergesi.







Allah her ABD seçimi öncesi karışan dünyanın yardımcısı olsun.

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TEK TANIDIĞIM ALPARSLAN DAYIM, ONUN ADI DA ALPASLAN



İl il bebeklere en çok hangi ismin verildiğine dair bir harita yayınlanıyor.

Yaşadığım İstanbul da dâhil pek çok ilde "Alparslan" açık ara birinci sıradaymış.







Düşünüyorum, aklıma dayımdan başka bu isimde biri gelmiyor. Ki onun adı da dediğim gibi "Alpaslan".

Haritaya bakarsak İzmir ve Muğla'da da "Atlas" ismi birinci sıradaymış.

"Romen Diyojen" de var mı bilmiyorum; ama Atlas isimli birini de tanıyorum.

Kızlarda ise Defne ve Zümra isimleri yarışıyormuş.

Zümra ne demektir diye Google'ladım; iyi ahlaklı, güzel kalpli insan demekmiş.

Can'lı, su'lu isimlerin modası geçmiş anlaşılan.