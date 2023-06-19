19 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Melih Altınok Elektronik seçim işi oldubittiye gelmez Sayın Başkan
MELİH ALTINOK
Elektronik seçim işi oldubittiye gelmez Sayın Başkan

Elektronik seçim işi oldubittiye gelmez Sayın Başkan

19.06.2023, Pazartesi

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Türkiye'nin elektronik seçime geçmesinin şart olduğunu, bu konuda yerel seçimlerden sonra çalışacaklarını söylüyor.
Oylar e-devlet üzerinden kullanılabilirmiş. Yasal düzenleme çıkarsa elektronik seçimi 2028'e yetiştirebilirlermiş.
Bir dakika...



Elektronik oylama yapan ülkelerdeki güvenlik tartışmalarını, eski sisteme dönmek için düzenlenen kampanyaları, Black Rock gibi küresel varlık şirketlerinin bu alana ilgisini de takip ediyor olmalısınız.
Pandemi bahanesiyle son ABD seçimlerinde neyidüğü belirsiz oyları sisteme sokmayı başardılar.
Ayrıca belirli bir yaş üstü seçmenin elektronik ortamla ilişkisi malum. Onlara kim "yardımcı olacak" oylarını kullanırken?
Sonuçların geriye dönük pek çok kayıttan defalarca teyit edilebildiği dünyanın en güvenli seçim sistemlerinden birini uyguluyoruz.
Dolayısıyla değiştirmek için YSK'nın kamuoyunu tatmin edici şekilde ikna etmesi şart.

***


BİZ SÖYLEYİNCE ANLAMIYORLAR
Bir de kimsenin CHP'liliğini tartışamayacağı Mehmet Sevigen'e kulak versinler:
"Bizim içimizde bir diktatör var. Kemal Kılıçdaroğlu bana göre bir diktatör. İlk defa CHP tarihinde 204 tane MYK üyesi değişmiş, ilk defa Kemal Bey zamanında grup başkanvekilleri atamayla gelmiş."

***


BU BİLİNÇLİ VATANDAŞ İYİ BİR İKNA EDİLMELİ
Haberlerde görmüşsünüzdür.
İstanbul'da bir sürücü trafikte yol isteyen bir ambulansın önünü kesip içinde gerçekten hasta olup olmadığını kontrol ediyor.
Merak ediyorum, bu bilinçli vatandaş, yetkililer tarafından böyle bir hakkı olmadığına, ambulansa yol vermek zorunda olduğuna ikna edildi mi?
Yoksa, ben neden mi bahsediyorum?

***


FENER ATATÜRK YÜZÜNDEN Mİ SÜRÜNÜYOR?
Ali Koç'un Fenerbahçe'yi CHP'ye eşitleme gayreti hüsranla sonuçlandı.
"Ben sanki halimizden çok mu memnunum" diyen Koç başta olmak üzere, kısmen de olsa herkes sorumluluğunu üstleniyor.
Fener yönetimine sokulan CHP'li gazeteci Uğur Dündar hariç...



Dün yine kürsüden başarısızlıklarını Atatürk'le izah etmeye çalışıyordu. Kendisini eleştirenleri de Atatürk düşmanı yalakalar olarak yaftalamayı ihmal etmiyordu tabii.
Kürsüye çıkan Kongre üyelerinde gereken cevapları aldı ama Atatürk'le aldatmanın bu kadar ucuzuna zor rastlanır.

***


ÇİPRAS TÜRKİYE'YE GELSİN BİZİM "SOLCULARA" DERS VERSİN
Batı Trakya'daki Türke Türk diyen eski Yunanistan Başbakanı Çipras ülkede faşistlerin ve medyanın hedef tahtasında. Müslüman demesi lazımmış!
Yunanistan AB üyesi laik bir devlet değil Hristiyan Krallığı ya!
Ayrıca yanlış anlaşılmasın, ısrarları, Müslümanları sevip Türkleri vatandaş yerine koymadıklarından değil...
Öyle olsa daha geçen gün içinde çocukların ve yaşlıların da olduğu bir botu batırıp yüzlerce kişiyi öldürürler miydi?



Dile kolay 600 kayıp, 80 de ölü!
O botta Müslümanlar, doğulular, "esmerler" değil de Ukraynalı mülteciler olsaydı mesela bu katliamı göze alabilirler miydi? Çağdaş dünya ortalığı yıkmaz mıydı?
Çipras bu işin de peşini bırakmıyor. Yunanistan'ın solcuları da sokaklar hükümetin mülteci karşıtı faşist politikalarını yerden yere vuruyor.
Biliyorum sol, muhalefet falan deyince aklınıza "bizimkiler" geliyor...
Solcu Çipras'la enternasyonalist selfieler çeken, memlekete dönünceyse nasyonalist olup seçimde bilboardları "Suriyeliler Gi-de-cek" afişleriyle donatan Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na çalışan "bizim solcularımız."
Yıllardır faşist bunlar diyorum anlatamıyorum... Bir de siz söylesiniz Sayın Çipras, düzelmezler ama belki azıcık utanırlar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Gördünüz mü nasıl helalleşeceklerini 18.06.2023 Pazar
Şener’i bırakın da patronunuz Kemal Bey’e oy vermiş midir? 17.06.2023 Cumartesi
Paşinyan mı ‘ulusalcı’ Paşa mı deseler... 16.06.2023 Cuma
Cüneyt Yüksel’in İmamoğlu’ndan neyi eksik? 14.06.2023 Çarşamba
Avrupalı yapınca taciz olmuyormuş 12.06.2023 Pazartesi
Hah şöyle Kemal Bey, dökülün 11.06.2023 Pazar
Rica ediyorum Habertürk’ün içişlerine beni karıştırmayın 10.06.2023 Cumartesi
Bakanlardan tek cümlelik beklentiler 09.06.2023 Cuma
Aynı delikten bir kez daha ısırılmaya var mısınız? 07.06.2023 Çarşamba
Partiyi yenileyen Erdoğan, kabineyi de sıfırladı 05.06.2023 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA