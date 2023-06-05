Partinin milletvekillerini yüzde 80 oranında yenileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi tüm bakanları milletvekili adayı olarak sahaya sürdü.

Bazı isimlerin tekrar bakan yapılacağına dair kulisleri boşa çıkartıp yeni beş yılına 2 bakan haricinde yepyeni bir kabineyle başladı.

Sağlık ve Turizm bakanları yerlerini korudular.

Kuşkusuz listedeki en dikkat çekici isim, MİT'i olması gerektiği sivil iradenin yanında konumlandıran müsteşar Hakan Fidan.







Çözüm Süreci gibi kritik dönemeçlerdeki rolüyle FETÖ'nün doğrudan hedefi haline gelen Fidan, entelektüel kişiliği ve ketumluğuyla tüm dünyada "muhatapları" tarafından saygıyla karşılanan, ciddiye alınan bir isimdi.

"Derin dış politikanın" kodlarına hâkim olan Fidan'ın, önümüzdeki dönemde önceliği diplomasi olan Erdoğan'ın en yakınındaki isim olacağı kesin. Hariciyenin de bu senkronizasyona uygun bir forma dönüşmesini bekleyebiliriz.

Sosyal medyada "Fidan'ın sesini merak edenler" grubu kuran vatandaşlar da kendisini yakından tanıyacaklar.

***

MEHMET ŞİMŞEK HER KESİMİN DESTEĞİ İLE GELDİ



Kabinedeki diğer bir dikkat çekici isimse Mehmet Şimşek. Dünya piyasalarının yakından tanıdığı Şimşek'in Erdoğan faiz politikasıyla nasıl bir denge oluşturacağı merak konusu. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusunun öne çıkacağı bir sürece şahitlik edebiliriz. Muhalif çevrelerin en sıcak baktığı bakanın Şimşek olduğunu da hatırlatalım.







Geçtiğimiz dönem Hulusi Akar'la başarılı bir mesai yürüten Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yeni Milli Savunma Bakanımız oldu. Sınır ötesi operasyonlar yürüten dünya yıldızı bir orduyu en göz doldurduğu, güçlü olduğu süreçte komuta etti. Bu tecrübesi sivil bir bakan olarak elini çok rahatlatacak.

***

EKRANLAR SOYLU'YU ARAYACAK



Terörle mücadelede önemli başarılar elde eden, teşkilata güvenini kazandıran Süleyman Soylu'dan boşalan İçişleri Bakanlığı koltuğuna da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oturdu.







Siyasi kişiliği ağır basan Soylu medyatik bir isimdi. Konuşmaktan hiç çekinmedi. Her tartışmanın odağında oldu. Yerlikaya'nın da basınla diyaloğu iyi. Ancak bürokrat kişiliği nedeniyle Soylu kadar ekranlarda görmeyeceğimiz kesin.

***

MİLLİ EĞİTİM'DEN DERTLİYİZ



Bugüne kadar Milli Eğitim'i eleştirmeyen kimseyi görmedim desem yeridir. Pandemi dönemindeki uygulamalarla da kafalar daha çok karışmıştı. Dolayısıyla yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den beklenti yüksek.







Halk sadeleşme ve içinde bulunduğumuz çağa uygun bir müfredat istiyor. Bu durum, aslında uzun yıllardır eğitim camiasına görevler alan Tekin'in kendisini göstermesi için de bir fırsat.

Ve son olarak geçtiğimiz dönem sessiz ama derinden bir performans sergileyen Fuat Oktay'ın yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Cevdet Yılmaz...