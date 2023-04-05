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MELİH ALTINOK
Habertürk yine tornistan yaptı

Habertürk yine tornistan yaptı

05.04.2023, Çarşamba

Seçimler öncesi Halk TV'nin pabucunu dama atan Habertürk, 6'lı Masa'nın yayın organı gibi faaliyet gösterdiği için eleştirilerin hedefindeydi.
Burada tepki gösterilen durumun Habertürk'ün "yandaşlığı" olmadığını hatırlatalım. Sorun, tarafsızlık numarası yapmaları, sinsice seyirciyi aptal yerine koymaları, hatta FOX TV seviyesine inip düzmece haberlere başvurmalarıydı.
Daha önce bu köşede yer verdiğim eleştirileri tekrarlamayacağım. Sadece Habertürk'ün "karne hediyesi olarak çocuğuna pirzola alan annenin dramı" haberi desem yeterli olur sanırım. Biliyorsunuz, bizler haberin kurmaca olduğunu ortaya çıkartınca özür dilemek zorunda kalmışlardı.
Neyse...



Eleştiriler yoğunlaşınca Turgay Ciner'in "Dengeli gidelim" talimatının Kenan Tekdağ tarafından yöneticilere iletildiğini duymuştum. Gerçekten de tartışma programlarındaki "kullanışlı AKP'li" sayısını artırdılar. Nereye kadar dayanırlar bilmiyorum ama yalan haber yapmamaya da özen gösteriyor olmalılar.
Geçtiğimiz gün Hüseyin Besli, Akşam Gazetesi'ndeki "Habertürk bizi niye arar?" başlıklı yazısında bu duruma dair dikkat çekici satırlar kaleme almıştı:
"Bir hanımefendi aradı. Habertürk olarak bir R.Tayyip Erdoğan portresi yapacaklarmış, biz de katkıda bulunur muymuşuz?"
Teklifi düşünmeden reddettiğini anlatan Besli, yazısına şöyle devam ediyordu:
"Habertürkçüler, muhtemeldir ki; aksine bütün çaba ve uğraşlarına rağmen, 14 Mayıs'ta Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını görmüşlerdir. Bunun için bir Tayyip Erdoğan portresi yapıp seçimden sonra zevahiri kurtarmayı düşünmüş olabilirler..."

***


ABD SEÇİMLERE YİNE PANDEMİYLE Mİ GİRECEK?
Pandemi medyası, ABD Başkanı Biden'ın "İkinci bir salgın olacak" sözlerinin üzerinde çok durmadı.
Ne var ki Trump'ı yendiği bir önceki seçimleri hatırlayınca insan işkillenmeden edemiyor.



Zira Biden, yarışı önde bitirdiği açıklanan Trump'ı sandıklar kapandıktan sonra gelen ne idüğü belirsiz posta oylarıyla yenmişti.
İlk kez bu seçimde pandemi gerekçesiyle posta yoluyla kullanılan oyların geçerli sayıldığını hatırlatalım. Ve tabii bu yöntemle oy kullanan kişilere kimlik bile sorulmadığını da!
Belli ki Biden'ın temsilcisi olduğu ittifak, uydurma suçlamalarla Trump'ı engellemeyeceklerini, yine pandeminin yardımına ihtiyaçlarını olduğunu düşünüyorlar.
Trump'a helal olsun! Tüm küresel müesses nizam karşısına dikildiği halde geri adım atmıyor.

***


ŞABAN GAZETECİYDİ, İŞİNİN BAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ
Gazetemizin Yazı İşleri Müdürü, arkadaşımız Şaban Arslan'ı pazartesi akşamı kaybettik.
Kalp krizi geçirdiğinde çok sevdiği, hayatını verdiği işinin başındaydı, gazeteyi yapıyordu.



Güler yüzünü, çevresine neşe saçan hâlini hiç unutmayacağız.
Allah rahmet eylesin.

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