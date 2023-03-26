Hatırlayın, bir ara "Bankalar batacak",diye ortalığı ayağa kaldırıyorlardı.Korkuyu yayan yalnızca 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurtdışına firar eden FETÖ'cüler değildi.Yeniden gündem olan ve muhalefetin rasyonelleşmesine dair tüm umutlarımızı suya düşüren "diploma" meselesinde olduğu gibi, CHP'liler başta olmak üzere tüm muhalefet yine FETÖ'nün peşine takılmıştı.FOX'un, Sözcü'nün, Cumhuriyet'in ekonomistleri,diyerek açıkça manipülasyon yapıyordu. İlginçtir, kimi bankaların şube müdürleri bile müşterilerine bu yönde üstü kapalı tavsiyelerde bulunuyordu.Millet banka kasalarına bile güvenmiyordu.İşte zengin semtlerinde yol üstüaçılması bu yüzdendir. Soydukları evlerde bankada olması gereken milyonlarla karşılaşan hırsızlar da bayram ediyorlardı elbette. Aşağıdaki gazete haberi o günlerden:"İstanbul'da Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Arık'ın evinde çalışan Türkmenistan uyruklu temizlikçi kadın,kayıplara karıştı."Doların 2018'de 5 TL olduğunu hatırlarım.

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Tabii bunlar, semir Allah semirdikleriyurtdışına kaçırdıklarının yanında devede kulak.Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) verilerine göre Türkiye'den ABD, İngiltere ve İsviçre vs. bankalarınakaçırılmış.Gelin görün ki çoğunluğumensubu bu para babalarınıngibi gördükleri Batı'nın bankacılık sistemi,olmak üzere...ABD'de bankalar batıyor. Panik büyük. ABD Başkanı çıkıpdemek zorunda kalıyor.Kriz tabii ki Avrupa'yı da sallıyor.Avrupa'nın en büyük bankasıkaraya oturmak üzereyken bir kez daha Alman devleti tarafından kurtarıldı. Başbakan Scholz "Mecburduk" diyor. Ama bankanın borsada bir günlük kaybı yüzde 15'ler seviyesine kadar çıktı.Ne var ki su alan geminin bu dev dalgalara ne kadar dayanacağı meçhul.

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Batı'yı batmaz gemi sanıpaldı mı bir telaş...Hadi yurtdışına gönderdikleri milyarları çıkarsınlar bakalım panik halindeki Batı bankalarından.Üçü beşi belki ellerine alabilirler ama öncekategorisinden çıkmak için kırk dereden su getirmeleri lazım güvendikleri bankalara. Öyle ya, üstelik para Türkiye'ye gidecek... "Çok şüpheli."Kaldı kibir tek kendileri yok.E tabii akıllarına Ukrayna Savaşı bahanesiyle bir andadönüşen Avrupa'daki, ABD'deki anlı şanlı Rus milyarderlerin akıbeti geliyor. Düne kadar yasalara uygun şekilde ülkelerinden para getiren bu kişilere kesilendüşünüyorlar.Beter olsunlar.dedik dinlemediler.Türkiye bankacılık sisteminin, Batı'nınkine göre çok daha sağlam ve kontrollü olduğunu da sizden benden çok daha iyi biliyorlar. Tek işleri paralarını korumak.Ama özkaynak kredi oranımızın, paralarını kaçırdıkları bankalara göre katbekat güven verici olduğunu bile bile gidip tefeciye sığınıyorlar.Çünkü bedenleri burada, ruhları orada.Olmaz öyle.