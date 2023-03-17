Elon Musk, Twitter'ı aldığı günlerde şirkette ne kadar karanlık alan varsa neşter attı. Bütün cerahat ortalığa saçıldı...

Sitede hangi kullanıcının öne çıkartılacağına, hangi gazetecinin "gömüleceğine" CIA'dan FBI'a müdahale etmeyen kalmamış. İşi ABD Başkanı'nın hesabını sansürlemeye kadar vardıran sansür masaları harıl harıl çalışmış.

Ne var ki sorun ABD ile sınırlı değil. ABD'nin manipülasyon aygıtı olarak çalışan Twitter'ın diğer ülkelerdeki işleyişi, politikaları Musk'tan önce nasılsa aynen devam ediyor.

Belki Twitter önümüzdeki ABD seçimlerinde eski yönetimin yaptığı gibi Biden'ın oğluyla ilgili haberlerin engellenmesine müsaade etmeyecek... Ama Türkiye'de 2 ay sonra yapılacak seçimleri muhalefetin kazanması için çalışmaya şimdiden başlamış gibiler. Tıpkı diğer seçimlerde yaptıkları gibi.







Sadece deprem felaketinin yaşandığı gün yapılan "Baraj çöktü" gibi provokatif paylaşımların yüzde 25'inin sahibi "karınca hesaplardan" bahsetmiyorum.

"Timeline", muhalif siyasilerin, onlara iliştirilmiş gazetecilerin, firari FETÖ'cülerin, PKK'lıların, kısacası ABD Başkanı Biden'ın, Erdoğan karşısında destekleyeceklerini söylediği muhalefetin tüm unsurlarının mesajlarından ibaret.

Bu hesapları takip etmeseniz bile mesajları ekranınıza düşüyor.

Twitter kullanıcılarına "sana özel" diyerek bu hesapları tavsiye ederken hangi algoritmaya göre hareket ediyor? İlgilerimize, beğenilerimize uymayan hesaplar mı "bize özel?"

Adını bile duymadığım Sözcü yazarlarını beğenebileceğimi düşünüp yazılarını önüme düşürürken, her gün sektirmeden okuduğum Engin Ardıç'ın köşesini aramazsam Twitter'da bulamıyorum mesela...

Eğer algoritmanız böyle çalışıyorsa, internette koltuk değneği arayan birine basketbol topu önermeniz gerekmez mi?

Kaldı ki Twitter da zaten Ocak 2023'te devreye koyduğu "sana özel" uygulamasında algoritmanın kullanıcının beğeni ve ilgisine göre şekillendiğini açıklamıştı.

Evet, artık algoritmalarını şeffaf hâle getirme sözü veren Musk'tan bu konuda ikna edici bir açıklama bekliyoruz.

Dün Twitter'ın Türkiye'de muhatap olabileceğimiz herhangi bir yetkilisi var mı diye çok araştırdım. Ne yazık ki yok.

2021'de Türkiye'de göstermelik bir şirket kurmuşlar. Kayıtlarda şirketin müdürü olarak T.I. Redwing LLC şirketinin adı geçerken, tüzel kişi adına ABD'de ikamet eden Kevin Cope adlı kişinin hareket edeceği belirtiliyor.

O kadar.

Ne âlâ iş değil mi?

Kanada'sı, ABD'si seçimlere müdahale konusunda havadan nem kapıp ortalığı ayağa kaldırırken, 14 Mayıs öncesi seçimleri manipüle etme potansiyeli olan Twitter da ABD'den elini kolunu sallayarak Türkiye'ye özel seçim kampanyası yapabiliyor...

Ve dönüp arkasına bile bakmıyor.

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'YENİ KULLANICIYA ÖNERİLER' NİYE HEP MUHALİFLER?

Twitter yeni hesap açan kullanıcılara 5 hesabı takip etme şartı koşuyor. Önerdikleri hesaplar da istisnasız, bildiğiniz muhalif karakterler.







"Popüler oldukları" için savunması inandırıcı değil. Zira Türkiye'nin en popüler ismi ve Twitter'da bir numaralı siyasetçi olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan asla "önerilen" hesaplar arasında yer almıyor.

Yeni hesap açıp da gören varsa ekran görüntüsü alıp atsın. Çerçeveletip duvara asarız.

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TWİTTER'IN KARA LİSTESİ Mİ VAR?

Son dönemde iktidara yakın hesapların, muhalefete destek vermeyen gazetecilerin sosyal medyadaki görünürlüklerinin yüzde 70 oranında azaldığını (azaltıldığını) yazan Milliyet yazarı Zafer Şahin, 58 gazetecinin Twitter tarafından kara listeye alındığını iddia etti.

Bu çok ciddi bir iddia.

Bir gazeteci aynı şeyi ABD'de yazsa yer yerinden oynardı.

Yoksa duymadın mı?

Doğrudur, zira muhtemelen Twitter'a göre Zafer Şahin "sana göre" değildir.