20 yıl önceki Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili gözaltılar var.

Dosyaya göre, cinayetin talimatını verdiği ortaya çıkan Levent Göktaş her yerde aranıyor...

Hablemitoğlu Atatürkçü olarak bilinen bir akademisyendi. FETÖ'yü cesurca ilk ifşa eden isimlerdendi.

Hocayı öldürme emri verdiği ortaya çıkan Göktaş da "ulusalcı" takılıyordu, sorsan sıkı Kemalist'ti. Apo'yu Kenya'dan getiren asker olarak nam salmıştı.







Tamam, 15 Temmuz'da halkın, polisin üzerine ateş açtıkları, yüzlerce kişiyi öldürdükleri delilleriyle ortaya çıkan FETÖ'nün askerleri de mahkemelerde "Biz Atatürkçüyüz" diye kendilerini savunuyorlar.

Takiye bunların işi. 15 Temmuz darbe girişiminde kendilerine "Yurt Sulh Konseyi" diyerek Atatürk'e referans yaptıklarını da biliyoruz.

Ne var ki Göktaş, Ergenekon davasında FETÖ'nün savcılarının iddianamesiyle bir süre hapis yatmış biriydi.

Tıpkı annesinin evinde bulunan bombalar nedeniyle operasyonun başlamasına "sebep" olan Fikret Emek ve Hablemitoğlu dosyasındaki diğer "Kemalistler" gibi...

Ve bugün Ergenekon mağduru olduklarını söyleyen çevreler nedense bu bağlantıları asla ve asla tartışmıyorlar.

Dün baktım, Ergenekon mağduriyetinin ekmeğini yiyen gazeteciler, siyasiler Hablemitoğlu'nu öldürdüğü ortaya çıkan Kemalistlerle ilgili ağızlarını bile açmadılar.

Cumhuriyet gazetesinin, eski bir yazarı olan Hablemitoğlu'nun ölümündeki düğümü çözecek bu gelişmeyi günlerce manşetten takip etmesi gerekmez miydi örneğin?

Öyle ya bu bağlantıların izi doğru düzgün sürülürse ucu medyadaki kripto FETÖ unsurlarına kadar uzanacaktır.

Hatta geriye dönük olarak, Uğur Mumcu suikastı gibi karanlık alanları bile aydınlatabilir.

Hablemitoğlu'nun mirasına sahip çıktıklarını söyleyenler de yıllardır taleplerinin bu olduğunu söylemiyorlar mı?

O halde nedir bu sessizliklerinin sebebi?..

Peki ya, mecburen yaptıkları haberlerde, attıkları tweet'lerde göze çarpan, FETÖ'nün Hablemitoğlu'nu öldürttüğü Kemalist maskeli tetikçileri gizleme telaşları neyle açıklanır?

***



SAVAŞ PUTİN'E YARADI

Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan ötürü Putin'e yaptırım uygulayan Batı ülkelerinden peş peşe faiz artırma kararları geliyor.

Ama bu yöntem enflasyonu dizginlemeye yetmiyor.

Ne var ki ekonomisi müthiş bir saldırı altında olan Rusya adeta baharı yaşıyor.







Savaş Rusya'ya ekonomisine yaradı. Sorunları, rublenin aşırı değerlenmesi...

ABD merkezli ekonomi modeliyle bağlarını kopartan Putin de yüklendikçe yükleniyor.

Dün de Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 150 baz puan indirerek yüzde 9.5'e düşürdü.

Bence Putin oynadığı son Rus ruletinde avantajlı tarafa geçti.

***



TRUMP'TAN ÖDLERİ KOPUYOR

ABD'de yaklaşan seçimler öncesi Biden ayakta uyurken gümbür gümbür gelen Trump, Demokratların korkulu rüyası oldu.

Şimdi de aralarında (Trump düşmanı 2 Cumhuriyetçi üyeyle birlikte) komisyon kurup Kongre baskınından ötürü eski ABD Başkanı'nı içeri atmaya çalışıyorlar.

Videolar hazırlamışlar...







Kızı Ivanka'nın, eşi Melanie'nin Trump'ı destekleyen konuşmalarını falan "delil" olarak sunuyorlar.

Bir şey elde edecekleri yok... Kendileri de biliyorlar.

Senato'da yapılan oylamada 57 senatör Trump'ın mahkûm edilmesi yönünde, 43 senatör ise mahkûm edilmesine karşı oy kullanınca Trump azil davasında aklanmıştı...

İstedikleri Trump'ı bir daha gireceği seçimler öncesi kriminalize etmek.

Seçim kampanyasını yine ucuza getiren Trump'ın keyfi yerinde olmalı.