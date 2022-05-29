eçen hafta Eskişehir Valiliği, Teoman, Haluk Levent, Hayko Cepkin, Levent Yüksel ve Yeni Türkü gibi isimlerin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan Anadolu Fest'i güvenlik gerekçesiyle yasaklamıştı.

Ben de "O zamana kadar 'tehlike' geçer mi diyorsunuz Vali Bey?" diye sormuştum...

Dün cevap geldi. Ertelenen festival tamamen iptal edilmiş.

Yani tehlike geçmemiş. Memleketim Eskişehir "tehlikeli" bir yermiş.

Ne diyelim...

Ama tek vaka bu değil ki...





Her gün bir belediyenin, bazı şarkıcıları ilan ettikleri konser programlarından çıkardığına dair haberler tartışılıyor.

"Konser bile yasak" diye manşetler atılıyor.

Mahsun Kırmızıgüllerin "Türkü söyleyenden korkmayacaksın kardeşim" türünden solcu arabeskine maruz kalıyoruz.

Son olarak Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında sahneye çıkacak olan şarkıcı Melek Mosso'nun 3 Haziran'daki konseri belediye tarafından iptal edilmiş.

İddialara göre, yasakta ildeki bazı dernek ve vakıfların Mosso'nun "ahlaksızlığı özendirdiğini" söyleyerek protesto etmeleri etkili olmuş.

Ne yapılmaya çalışılıyor anlayabilmiş değilim.

Bir sanatçıyı etkinliğine davet etmesen kimse çıkıp niye diye sormaz, garipsemez...

Ama önce çağırıp sonra gelme diyorsan, her şeyden önce bu nezaketsizliğe sağlam bir izah yapmak zorunda kalırsın.

Çünkü bu ülkede aklını siyasi husumetine teslim etmiş azınlıklar dışında kalan makul çoğunluk böyle müdahaleleri sevmez.

Neyse Melek Hanım çok dert etmesin...

Zira Isparta Belediyesi sayesinde artık daha meşhur. Parasını verse yapamayacağı reklamı adına bedavaya yaptılar.

İtiraf ediyorum, ben bile tartışmalar sayesinde adını duyduğum Mosso hakkında fikir sahibi olmak için oturup birkaç parçasını dinledim.

Müziği benim tarzım değil ama kendisine konser teklifleri yağıyor.

Tadını çıkarsın.

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AMAN KEMAL BEY, SONRA YURTSEVER FALAN SANIRLAR!

İki ay önce, "Biz NATO'nun bir parçası olarak NATO'nun öngördüğü şekilde çalışmak zorundayız. NATO'ya karşı çıkmanın bir anlamı yok" diyen Kılıçdaroğlu dün 180 derece döndü:

"Bahçeli de NATO'dan çıkmayı önermiş. NATO, Türkiye için gereklidir ancak iktidar olarak ne kadar samimiler görmek isterim. ABD, Yunanistan'ı üslerle doldurdu. Hedefleri net. Türkiye'deki ABD askeri tesislerini kapatmayı getirsinler Meclis'e, Kuvayı Milliye ruhuyla destekleyeceğiz."

Bu Kılıçdaroğlu'nun sıradan çarklarından değil...

Okyanus ötesinin ismi üzerinde kararsız kaldığını, ibrenin hâlâ içeride operasyona uğrasa da İmamoğlu'ndan yana olduğunu gördükçe restlerini büyütüyor.







Biden'ın destek sözü verdiği Türkiye'deki muhalefetin lideri olmak için tatlı sert mesajlar veriyor.

Kendisiyle doğrudan bir diyalog istiyor.

Aman Kemal Bey, NATO'yu tartışmak falan... Bu işlerin şakası yok.

Adamlar kestiğiniz yurtsever, anti emperyalist pozlarını gerçek falan sanırlar.

Zaten yakınınızda tuttuğunuz müstakbel Brütüs'ünüz de okyanus ötesinden görev emri bekliyor!