Cem Yılmaz'ın Diamond Elite Platinum Plus isimli stand-up gösterisinin ardından "Daha fazla bozamaz herhalde" demiştim... Sözümü geri alıyorum.

Zira zorla da olsa gösterinin sonuna kadar yaklaşmıştım ama Erşan Kuneri isimli dizisinin ilk bölümünün yarısında pes edip TV'yi kapattım.

Hakikaten bu ne yavanlık be hocam?

90'larda meşhur olan Komedi Dans Üçlüsü'nün performansından hallice taklitlerle, Nuri Alço göndermeleriyle ancak kimi güldürebileceğinin farkında değil misin?

Tamam bu ülkede "Amk" diye gazete çıkartan bir vasat var ama sen gündelik hayatında "Ne oldu yaram" şeklindeki Recep İvedik esprilerine mi gülüyorsun gerçekten?







Evet, açıkça soruyorum... İzlediğinde kendini komik buldun mu?

Dizideki iyi oyuncuların ışığını da söndüren o basit senaryoyu "Her zekâ seviyesinden seyirci gülsün istedim" diyerek izah etmezsin herhalde...

O halde ne oldu bir zamanlar "ince gördüğü" için gönüllerde taht kuran o komedyenin mizahına?

Neyse olan olmuş.

Olmaya devam edecek gibi...

Çünkü Yılmaz da pek çok komik gibi, "Twitter'da, Instagram'da patlatırım politik bir slogan, popülaritemi korurum" modasına fazlasıyla kendini kaptırmış durumda.

Ve sanırım, yaratıcılığı körelten bu kolaycılık yüzünden ciddileşiyor. Sıkıcılaşıyor... Eskiden olduğu gibi "insanlık hallerine" temas edemiyor.

Haliyle, eserlerine ve performansına dair eleştirileri de politik algılıyor.

Netflix de tutmuş diziyi İngilizce ve diğer dillerde izleme seçeneği getirmiş.

Şimdi Erşan Kuneri'ye denk gelen yabancı seyirci de böyle şeylere güldüğümüzü, mizah ortamımızın bu seviyede olduğunu sanacak.

Hay Allah...

Keşke "aramızda" kalsaydı.

***



CAMİ TUVALETİNE KAMERAYI KİM KOYDU ÜMİT BEY?

Turizm sezonu öncesi ülkedeki yabancıların defedilmesi için yürüttüğü faaliyetleri hızlandıran Ümit Özdağ dün de sosyal medyada tuvaletlerden görüntüler yayınlamakla meşguldü.

Özdağ paylaştığı mide bulandırıcı görsellerin altına şu notu düşmüştü:







"Esenyurt'ta cami tuvaletlerinde uyuşturucu kullanan muhacirler. Yerel basına ağır baskı uygulanarak sığınmacı/kaçak haberleri yapmaları engelleniyor..."

Özdağ derhal tuvaletinde kamera olduğu anlaşılan bu caminin adını açıklamak zorunda.

Öyle ya kamuya açık bir tuvalette kameranın işi ne?

Aksi takdirde, cami tuvaletine kamerayı kimin koyduğu sorusuyla kendisi muhatap olacaktır.