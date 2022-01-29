Fatma Girik hayatını kaybedince'e laf sokma furyası başladı.Linç öyle bir boyuta geldi kidönüştü.klişesini bileşeklinde kullanıyorlarartık sosyal medyada...Şaka yapmıyorum, gözümle gördüm!Fatma Girik ölünce geriye yalnızcaveyaprakları kalmış yoncanın...Hınçla,, şansımız dörtyapraklı yoncadandedikleri Koçyiğit'iDelirmişler mi?Bir tür akıl hastalığına da işaret ediyor olabilir ama asıl sebebi başka elbette.Çünkü sorsan "demokratız" diyen bu tipler için en affedilemez şey,Onlara göre sanatçı,gibidiyerekolabilir... Ve bu tercihi onu asla "yandaş" yapmaz.Buna karşın ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na,diyen bir kişi "sanatçı olamaz" ve kuşkusuz kiönde gidenidir!Bakın, CHP'li siyasetçilereetti diyeisimli oyuncuya günlerdir neler söylüyorlar? Adamın ne "satılmışlığı" kaldı ne deZira Türkiye'de de başta kim olursa olsundeme cesareti gösteren'ü dışarıda tutarsak... 2010 Anayasa referandumunda "Yetmez ama evet" diyen "liberter" sanatçıların, güya fikir adamlarının kıvranışlarını görmüyor musunuz?AldığıaradaHürriyet'inin,gözüne giremeyen'tan "68'liMülkiyeli" çıkartan bir karanlıkbu!Ne yapsın, Hülya Hanım da yıllardırkuru gürültüsüne takılıyor olmalı... Arkadaşı Girik'in cenazesindeki konuşmasında verdiği "izahat" bunun göstergesi:"Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda görünüyor olsak da biz Atatürk'e, onun ilke ve inkılaplarına bütün kalbimizle bağlı Cumhuriyet kadınlarıydık. O hep öyle hatırlanacak."Aktrisin bir cenaze töreni için garip kaçan bu sözleri üzerine "hatırladığım", bilincimde yer eden, rotamı çizerken faydalandığım sanatçıları, yazarları, entelektüelleri, fikir ve bilim insanlarını düşündüm., soldan sağa farklı siyasi pozisyonlara, inançlara, görüşlere sahip olanhepsinin ortak bir özelliği var.O da doğru bulduklarını, kişiliklerini, inançlarını, fikirlerini, tarzlarınıortaya koyma cesareti göstermeleri... Yalnız kalmayı göze alacak kadar özgüven sahibi olmaları...Boş verin Hülya Hanım bu sıkıcıİçinize kapanarak, yutkunarak, istediklerini vermeyinTıpkı "Kurbağalar" filminde yakalayıp heybenize attığınız kurbağalar gibi, sesleri en fazla fondaki bir gürültü olarak hatırlanacak.Sizse kuşkusuz eserlerinizle unutulmayacaksınız.