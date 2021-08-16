Seyfi Dursunoğlu'yla, nam-ı diğer Huysuz Virjin'le baş etmek imkansızdı.

Yıllarca izledik...

Bazen kadın olur "Sen anan yaşında kadınla nasıl konuşuyorsun lan" diye muhatabını abandone ederdi... İki dakika sonra ise erkek olur "karşında karı mı var, hödük" diyerek aynı adamı serseme çevirir, dilini düğümlerdi.

Alman devletinin sesi Deutsche Welle'den Nevşin Mengü'nün halleri bana rahmetliyi hatırlatıyor.

Gazetecidir diye düşünüp CNN Türk'ten gönderilmesini eleştiriyorsunuz... Erdoğan Aktaş dahil, arkadaşınız olan yöneticilerine çıkışan yazılar yazıyorsunuz...



O tutuyor darbeyi girişimini izlemek için Türkiye'den Venezuela'ya ilk giden meslektaşını kutlayacağına akla ziyan bağlantılar kurup bir trolden farkı olmadığını açık ediyor...

Bir anda Nevşin Peker'e bağlıyor... 2019 yılında Venezuela'dan peynirler içinde kaçırılan uyuşturucularla ilgili bir haberin altına benim aynı tarihlerde Latin Amerika peynirlerini anlattığım yazımı koyuyor.

Şimdi buna ne denir ki?

Espri mi yapmaya çalışıyor yoksa ciddi mi... Kaçırıldım diye twit atan kardeşinin sonradan yalan olduğu ortaya çıkan iddiasını haberleştirirken olduğu gibi yine mi uçmuş yoksa aklı başında mı belli değil.

Dün de Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili olarak "Bu uçakların Türkiye'deki arazi yapısına uygun olmadığını bazı uzmanlar ısrarla söylediler. Uçağın tırmanamamasının nedeni bu mu? 8 kişi pisi pisine yaşamını yitirdi. Çok yazık" diyordu.

Evet, orman yangınları sürerken "uçak orman arazi yapımıza uygun olmadığı için helikopterleri tercih ediyoruz" diyenlere ısrarla "bahane uyduruyorlar" diye çıkışan da "uçak uçak uçak isteriz" diye seri twitler atan da ondan başkası değildi...

Evet, zor olan Nevşin Mengü gibilerin manipülasyonları baş etmek değil... Asıl dert onların ne güldüren ne de düşündüren trolden hallice gazeteciliklerine katlanmak...

Odaklanacak onca ciddi sorun, afetzedeler varken, dikkat dağıtan, kamu yayıncılığını "gürültüye" boğan dezenformasyonlarıyla meşgul olmak...

Kusura bakma Huysuz Virjin. Tabii ki senin aklınla, humorunla bu vasatlığını kıyaslanacak yanı yok.

Ama ne yapayım, durumun başka izahı da yok. Mecburen mizahını yapıyoruz.

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YEMİN EDEBİLİRİM AMA KANITLAYAMAM

Washington merkezli, ABD'nin en büyük bağımsız haber sitesi olarak bilinen The Hill'den bir haber:



"Evden çıkmayan ve sürekli maske kullanan bir adam aşı olduktan sonra öldü. Doktorlara göre aşı olmasaydı daha kötü olabilirdi!"

Evet, bilimi astrolojiye çeviren bu şarlatanlar, 8 milyar insanla açık açık dalga geçiyorlar.

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SAKIN ÖZÜR DİLEME KENAN!

Türk Eczacılar Birliği (TEB) Sevgili Kenan İmirzalıoğlu'nun ATV'de başarıyla sunduğu "Kim milyoner olmak ister" yarışmasını protesto ediyormuş.

Sebebi ise Kenan'ın yarışmacısına yönelttiği, "Raftan aldığı kutuyu, üzerine okunaksız bir el yazısıyla 'sabah-akşam tok karnına' yazıp karşısındakine uzatan kişi muhtemelen kimdir?" sorusuymuş! Çünkü cevap şıkları arasında "eczacı" da varmış!

Pardon ama...



TEB'in "pandemide ölen eczacılar ne yazık ki özrünüzü duyamayacaklar" türünden ajitasyonlarla başvurmasını gerektirecek ne var bu soruda?

Derdiniz ne?

Yoksa sadece sıkıcı mısınız?

Çocukken Eskişehir'de yazları, Cafer Amca ve kızı Kadriye Ablanın işlettiği Gökmeydan Eczanesi'ne yardıma giderdim... Onlardan çok şey öğrendiğim için eğlendiğimi ve eczaneden çıkmak istemediğimi hatırlıyorum.

Bilmiyorum, belki eczacılara karşı sempatim bu yüzdendir... Ama TEB'in duyar kasmada çığır açan bu tepkisine, kulağının arkasıyla bile gülmeyecek tek bir eczacı tanımadığıma adım gibi eminim.