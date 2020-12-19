Cüneyt Özdemir geçenlerde insanların para verip özgür iradeleriyle üye olduğu platformlardan birindeki diziyi "çıplak" bulduğunu anlatan bir video çekmişti. Ağzı açık izlediği dizi için "" diyordu.Ardından platform da korkup diziyi yayından kaldırdı.Ben de "diye takıldım.Dün sağda solda haberdi, arkadaş çokbir video daha çekmiş. Ama bir türlü konuya gelemiyor...... Ben ve Murat Çiçek gibi gazeteciler falanbakarmışız... Ama buna rağmen Cumhurbaşkanı'nın uçağına çağrılıyormuşuz... Mesela ABD seyahatine o değil Murat götürülmüş... Olacak iş miymiş? İlla Murat götürülecekse bari "tercih edilmeliymiş... Hatta arzu edilirse Cüneyt bile seve seve yapabilirmiş... Yeter ki İngilizce de bilen Fahrettin Altun ile İbrahim Kalın kendisine bir kulak versinmiş...... Ama önceYanlış anlaşılmasınmış... Kendisi için bir şey istiyorsa namertmiş. Medyada reformu da zatentalep ediyormuş.Buradan sayın yetkililere sesleniyorum.Tamam, bu bey'fendinin Gezi'dealdığını, "" diye CNN Türk ekranlarına çıkarttığıyaptığını unuttuk.Hani şu Özdemir'in programındavardı ya ondan bahsediyorum.O utanç vesikası programdan sonra meşhur olan kızın Karayılan'la verdiği pozlar gazetelerin manşetlerini süslemişti. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra güvenlik güçlerinin PKK'ya yaptığı bir operasyonda öldürülmüştü. Ben de "" diye yazmıştım. O mesele işte.Bu vatandaş,acılı annesini ekrana çıkartıp?" diye sorduğundada kızmıştım. O da yine kızmamakızmıştı. Onu da unuttuk.Zira köprünün altından çok sular aktı.17-25 Aralık'ın, Gezi'nin yükselen dalgası söndü. Bu dakatıldı. Derken patronumedyadan çıkmasın mı? Daha da fenası medyasını, Özdemir de dahil içindekilerle birlikteTabii o da hemen yeni bir pozisyon aldı. İktidar çevrelerine kıçtankara halat attı. Yüzüne bakmadığı AK Partili belediyelerin konferans davetlerini falan kabul etmeye başladı.6-15 yaş arası ergenlere hitap ettiği YouTube kanalında "" diyerek azarladığı konuklarıyla çırpınıyor adamcağız.Hiç olmazsa uçağın boş zamanındayaptırın,Zira haklı. Benim derdim, işim AK Parti'yi daha anlatmak, savunmak değil. Kırk fırın ekmek yesem dekadar olamam.Bir deneyin en azından.Belki tanıyınca seversiniz.Evet, mesele Cüneyt Özdemir'in RTÜK müfettişliğine soyunmasıydı. Ama gördüğünüz üzere işi buralara getiren ben değil Özdemir'in kendisi. Espri, eleştiri karşısında yine sinirlerine hakim olamayıp rakibini iktidara şikayet etmesi.Dün de 24 TV Günün Manşeti'nde Özdemir'in hakaretlerine cevap'in sesini kısmış!canlı yayın yapmamasına yayın. Yasak resmen Çiçek'e ve kanalına tebliğ edilmiş!Rakiplerle mücadeleye yeni bir soluk getirdin adamım! Arkasından salladığın adam yüzüne karşı seni muhatap alıp cevap verince sansür talep ediyorsun. Şimdi git istediğin kadar hakaret et, adın tescillendi bir kere.Sen artık