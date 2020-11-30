Gazetelerdeki ve daha fenası internet sitelerindekison gaz devam ediyor. Televizyonlardaki bültenlerin en gözde konusu da korona.Gündem bulmakta zorlanan editör, yanına bir kamera verip salıyor muhabiri sokağa. Maskesini burnuna indirmiş vatandaş avına...Haberler, başlıkları birbirinden beter:Peki, faili kim bu katliamın?Takip eden haber bu konuda fikir verebilir:Vay be bu da "" olsa gerek.Sen misin dün söylediğini bugün inkâr eden, geçenlerde önerdiği ilacı bugün zararlı ilan edenŞak diye bulursun belanı işte böyle!

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Merkezinden alternatifine medyada ortam bu.. Vasatlığın, derinleşen suskunluk sarmalının beslediği bir cinnet hali, mantığın, kamu yayıncılığının çanına ot tıkıyor.Ne var ki ağzını açan köşe kadısı, televizyon yorumcusu 7/24 "" diye yaftaladıkları birilerine laf sokuyor., kalemerbabının basındaki yurttan sesler korosunanasıl olup da katılmadığına hayret ediliyor.Ne yer ne içerler, nerede yazarlar, konuşurlar bilmiyoruz.Her gün yazının başına oturunca ulusal basını tarıyorum. Yapılan konuşmaları, tartışmaları izliyorum.İnsanlığın ilk kez solunum yoluyla bulaşan bir virüsle karşı karşıya kalmadığını söyleyenlerin, paniğin durumu daha kötüleştirdiğini iddia eden gazetecilerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez.Herhalde, işinin tanımı gereği eleştirelliğini koruyan gazetecileri kastediyor olamazlar değil mi?Zaten bildiğiniz üzere,basında.Hatta bağışıklık sistemimizi güçlendirecek,Havalar soğuyunca solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için ıhlamur kaynatın, güneş bulursanız çıkın, kelle paça için demek suç, şarlatanlıkla eş değer.

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Koronadan korunmada etkisi bilimsel olarak kanıtlanan D vitaminine bile "kocakarı ilacı" muamelesi yapankorona karşıtı gibi umacılar yaratıp döverken, azıcık da yarınını düşünmeli.Söz uçar yazı kalır. Şimdi bir de internet var. Hiçbir şey tozlu arşivlere kaldırılmıyor.Bu toplumsal travma geçtiğinde, ileride, yazdıklarının, yaptıkları haberlerin zaytung malzemesi olacağına emin olabilirler.