Cumhurbaşkanı'ın Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında söylediği "" açıklaması iki gündür ortalığı sallıyor.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Müjde' ile ilgili olarakdemesi üzerine de tahminler çeşitlendi.Çoğunluğun üzerinde uzlaştığı beklenti ise Türkiye'yi çevreleyen denizlerdekiHatta "Zonguldak, Ereğli" gibi yer tahmininde bulunanlar da var.

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Tahminler tutacak mı tutmayacak mı göreceğiz. Meraklı bekleyişimiz bugün cuma namazından sonra son bulacak.Ama daha şimdiden kamuoyunda oluşanZira bu hava, Türkiye'nin,etkin bir aktör olarak çıkabileceği inancından kaynaklanıyor.Ayrıca sözünü ettiğimiz umut insani olduğu kadar rasyonel de.Öyle ya... Kim yaşadığı ülkenin cari açığındaki en büyük kalemlerin üzerine çizik atacak, refahı yaygınlaştıracak hepsinden önemlisikarşısında heyecanlanmaz ki?Var mıdır öyle insanlar?

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Kamuoyu geleceğine dair umudu bu denli satın almışken, heyecanlıyken,gazetesinde çıkan şu haber sanırım cevabı bulmamıza yardımcı olabilir:. Akdeniz'de savaş gemileri eşliğinde sismik araştırma yapan. Daha önce "takip gemisi" için hizmet alımı yapılan Oruç Reis'e bu kez de "sismik operasyon ve işbaşı eğitim hizmet alımı" gerçekleştirilecek... İhaleye katılım için ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmedi. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter de aranmayacak. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. Yerli istekliler lehine yüzde 20 fiyat avantajı uygulanacak."Ne zavallılık ama!Kusura bakmayın... Türkiye'nin doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerine uluslararası hukuka aykırı bir engel bulunamayıncakalkmanın adı tam olarak budur.Kaptanın ehliyetinin olup olmadığına dair bir spekülasyon yaparlarsa bu sene içeride ve dışarıda bütün gazetecilik ödüllerini toplarlar.Bu arada pek çok kişi Cumhuriyet'in söz konusu haberini sosyal medyadadiye tiye aldı.Benceyeterli...