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MELİH ALTINOK
Ama Meral Hanım’ın önce Yeşim Salkım’ı elemesi lazım

Ama Meral Hanım’ın önce Yeşim Salkım’ı elemesi lazım

10.07.2020, Cuma
Kasımdaki başkanlık seçimi kampanyasının startını sokakta George Floyd protestolarıyla veren ABD muhalefeti pandemi nedeniyle miting yapmıyor.
Gerekçeleriyse mitinglerde koronanın bulaşma ihtimalinin olması.
Peki ya destek verdikleri kitlesel sokak eylemlerinde bulaşmıyor muymuş bu virüs?
Telaşa mahal yok! Zira bildiğiniz üzere Trump düşmanı ABD yerleşik medyasının oluşturduğu 'Bilim Kurulu'ndan eylemler için "fetva" aldılar.
Şaka yapmıyorum...
New York Times'da, CNN'de Floyd'un öldürülmesiyle başlayan protestoların Covid-19 vakalarında artışa yansıdığıyla ilgili net verilere ulaşamadığı duyuruluyor.
Gerçi bizde olduğu gibi, koronaya ABD'ye Trump'ı destekleyen "Hristiyan hacıların" getirdiğini iddia eden henüz çıkmadı. Ama ciddi ciddi, sokak protestolarının güvenli olup olmadığı kimin neyi protesto ettiğine bağlı olduğunu öne süren yazarlar var.

***

Hem zaten, Trump'ın gaflarıyla meşhur rakibi Joe Biden'ın mitinglerde söyleyeceği hiçbir şey sokakların terörize edilmesinden daha etkili olamaz değil mi?
Eğer ana akım medya eliyle dayattıkları abartılı izolasyon tedbirleriyle ülkedeki ekonomik hayatı bir süre daha sabote edebilirlerse... Buna bağlı olarak toplumsal huzursuzluğu körüklerlerse... Hatta sokakta silahlı karşıt grupları çatıştırabilirlerse başaracaklarını düşünüyorlar.
Kısmen de ülkeyi salladılar. Şimdiden ABD'deki işsizlerin sayısı çalışan nüfusun yarısını geçmiş durumda.
Ne var ki stratejinin ters tepme ihtimali çok yüksek. Sokakta yürürken çapulcuların döverek ayaklarından spor ayakkabılarını aldığı "silent majority"nin (sessiz çoğunluk) pabucunu dama atmamak lazım!
Ülkenin yüzde 13'ünü oluşturan siyahi seçmenin oyundan başka kaybedecek şeyi olmayan Trump yeniden bir sürpriz yapabilir.

***

Zira pandemi ortamı sürprizlere çok müsait.
Daha düne kadar sıkı Trump destekçisi olan siyahi rap şarkıcısı Kanye West bile kasım seçimlerinde başkan adayı olacağını açıkladı. Dahiyane fikri Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tan almış. Karısı Kim Kardashian da kendisini destekliyormuş.
Haklısınız bizi şaşırtmaz.
2023 seçimlerine daha üç yıl olduğu halde, korona meşhuru profesörlerin cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı bir ülkede yaşıyoruz biz.
Üstelik daha Kemal Kılıçdaroğlu da adayını açıklamadı.
Abdullah Gül Meral Akşener mi?
Kemal Bey muhtemelen ikinci bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakası yaşamak istemeyecektir.
Dün İYİ Parti'den gelen "Türkiye'nin ilk kadın cumhurbaşkanını İstanbul'dan Ankara'ya göndereceğiz" açıklamasını da yabana atamayız değil mi?
Ama geçen sefer Gül'ün adaylığını engellediğini açıklayan Meral Hanım'ın rakibi, yeniden Genç Parti'yi ayağa kaldırıp başına geçen Hakan Uzan'ın eski karısı Yeşim Salkım olabilir. Biliyorsunuz o da fırladı sahneye.
Tarzları da birbirine yakın, kazanmak için şansları da...
Bence bizdeki 2023 seçimleri, kesinlikle kasımdaki ABD seçimlerinden daha renkli olacak.
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