Fahri sansürcübaşı dün, geçenlerde SABAH'ta yer alanbaşlıklı bir makalede kullanılan görsellere kafayı takmıştı. Şöyle yazmış:"Atatürk ve silah arkadaşları İnönü ve Fevzi Çakmak'ın yanına Padişah Vahdettin'i ve Damat Ferit'i de yerleştirmiş.diğer yanda ise böylebir savaşı vermektense İngilizlerleanlaşarak, mülkün kurtarabildiklerikadarını ellerinde tutmaya razıolanlar.19 Mayıs dolayısıyla yapılan bir sahifede böyle bir görsel kullanmak bazıları için 'Bu ne şuursuzluk' tepkisine neden olabilir. Ben ise 'Keşke şuursuzluk olsa' diyeceğim. Bence burada son derece şuurlu ve planlı bir davranış var."Vay be, tehlikenin farkında mısınız sevgili okurlar?

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Biliyorsunuz, sansürcünün cahil olanı makbuldür. Başka türlü olsa, azıcık bir şey bilse farklı şeylerle karşılaşınca elin titrer. Kendi bildiklerin dışında gerçeklerin de olabileceğini düşünmeye başlar. "Acaba" der, sorgular... İşini layıkıyla yapamaz.Bu yüzden en güvenli yol Habertürk'ün sansürcübaşısının yaptığı gibi, yıllardır anlatılan hikayeleri tekrar etmektir.YakınHakikat yüzyıl önce dondurulmuşve değişmeden bugünegelmiştir zaten. Belgeydi falankurcalamanın ne alemi vardır ki?

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Beyefendinin "caiz" bulmadığı fotoğrafın altındaki makaleyi bile okumadığı ortada. Okusa, eski husumetlerinden ötürü çakmaya yer aradığı rakip gazeteye böyle bir salvo yapıp rezil olmazdı.Ama anlaşılan köşe komşusu'nın yazılarını da okumadan geçiyor.Zira, Bardakçı, sansürcübaşının resmine bile tahammül edemediği Osmanlı yöneticilerinin Kurtuluş Savaşı tarihindeki rolüne dair çok ciddi makaleler kaleme alıyor.Hele Bardakçı'nın, Turkuvaz Kitaptan çıkanisimli bir kitabı var ki, sansürcü görmesin. Dinleyelim:"Samsun yolculuğu ile alâkalı hemen bütün önemli evrakı tek tek elden geçirmiş ve bunları şimdiye kadar ortaya çıkmamış bazı belgeler ile beraber yayınlamış bir kişi olarak söyleyeyim:; ortada işgal altındaki bir memlekette en üst makamların müştereken giriştikleri bir çare bulma çabası mevcuttur, yani seyahat birdur!"Kim bilir belki de sansürcübaşına Bardakçı'nın kitabının özetini geçen olmuştur. Ve zaten tüm bu şuursuzca sözlerinin asıl muhatabı da odur.Böyle dost düşman başına...