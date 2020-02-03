Geçtiğimiz günlerde'ta Koronavirüs'ün yayılmahızıyla ilgili sorularımızı yanıtlayanşu uyarıyı yaptı:"Unutmayınız ki, sosyal." Doktorumuz iğneyi cebinde saklayıp çuvaldızı gazetecilere saplıyor ama sonuna kadar haklı.Zira gazeteciler olarak kimi zamanaceleci davranabiliyoruz. Mesleğin temeli olanedebiliyoruz.Hata yapıp,

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Çuvallamanın bir diğer nedeni deolabilir.Eğer farklılıklara kapalı, kendi dünyasına hapsolmuş ve ön yargılarıyla idare eden biriysek,Elinde çekiç olanın her şeyi çivi gibi görmesi misali, gerçeği eğip bükebiliriz.Ama bir olur iki olur hadi üç olur değil mi?Hergeliyorsak, zırt pırt sosyal medyada yaydığımız enformasyonu dönüp siliyorsak, sonra da hiçbir olmamış gibidaha ciddi sorunlarımız olduğu kesindir.

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Bir detipler varki, onlar için ne söylesek boş.Yalnızca "" diye önden giden, ardından dadiye "duyar kasan" ve milleti paniğe sevkeden çamurlardan bahsetmiyorum.Her ani ve beklenmedik gelişmede benzer karakterler devrede.Garip olan,bu güvenilmez tiplerehala itibar ediliyor olması.Bakıyorum, anında yalanlanan sosyal medya paylaşımları binlerce kez retweet ediliyor, beğeni alıyor.Muhtemelen. Sonrasında ise etkileşimin,Gerçek ortaya çıktığında hiçbir yaptırımı olmadığı gören gazeteci kılıklı simsarlar da, reklamın kötüsünün iyisinden daha etkiliymiş diyerek vuruyorlar yalanın dibine.Yalandan kim ölmüş ki?