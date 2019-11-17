Geçtiğimiz günlerde'la birlikte tahliye olan, kısa bir süresonra tutuklanarak yeniden cezaevinekoyuldu.Altan'ın tahliyesi sonrasıdiyenler çoğunluktaydı... Şimdi de kamuoyudiye tartışıyor...Altan hakkında yeniden tutukluluk kararı veren mahkeme pek çok hukuki gerekçe sıralıyor:"Sanık Ahmet Altan'ın suçunun kaçma şüphesi var sayılan katalog suçlardan olması,, sıfatı,, aldığı ceza miktarı, tutuklu kaldığı süre, eylemlerinin uzun süreye yayılmış olması... vs."Bunlar arasında gözümüze en çok çarpan madde ise "Sanık Ahmet Altan'ınifadesi.Zira bildiğiniz diğer sanıklardan Nazlı Ilıcak mahkemeye ve kamuoyuna pişmanlığını ve hata yaptığını açıkça ifade etti. Ahmet Altan ise, ne yazık kitakıntısında ısrarcı.

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Ne var ki Altan'ın cezaevindeyken yazdığı ve tahliyesinin ardından gündeme gelen kitabından alıyoruz ki adeta "pişmanlık göstermemesi" için de elden ne geliyorsa yapılmış...Zira Altan'ın kitabındadiyerek övgüler düzdüğüyeğeni olduğu ortaya çıktı.FETÖ'cüler şimdi, bu sırrı ifşa eden ABD'deki'nin başındaki'ediye sitem ediyorlar.Evet, Altan'a içerideyken hücre arkadaşı olarak yanına bizzat Fetullah'la kan bağı olan Selman Gülen'in düşmesi bir aklın ürünü mü yoksa tesadüf mü bilemiyorum.Ancak Altan'ınbu tercihin deciddi payı olduğu kesin.Düşünsenize, içerideyken Ahmet Altan'ın başında 7varmış!Altan da doğal olarak onunla diyalog geliştirmiş. Çıkınca da hücre arkadaşıatıvermiş. Çok mu?İki düşman bile yıllarca aynı odaya hapsetsenizDostları hapsetseniz de düşman çıkarlar ama o ayrı konu...

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Dün yargı bürokrasisindeki güvenilir kaynaklarımdan öğrendiğim kadarıyla, yeniden tutuklananSelmanlar bozulacak ama sonucu görüpyetkilileri tebrik etmemiz gerek.Tıpkı bir zamanlarhakkında tutuklama kararı veren hakimişimdi Perinçek'in Silivri'de yattığıkoğuşa koyanalkışladığımız gibi.