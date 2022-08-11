Hüseyin Gazi Cemevi’ne haksızlık

Son dönemde Alevi vatandaşlarımızın cemevlerine ve dedelerine yapılan provokatif saldırılar gündemde. Çok şükür provokatörler kısa sürede yakalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da üç gün önce Ankara Mamak'taki Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti ve yaşanan provokasyonların ertesinde Alevi vatandaşlara çok olumlu mesajlar verdi.

Bu anlamlı ziyaretle birlikte Alevilere yönelik saldırılar provokatörlerin elinde patladı. Tabii ki Erdoğan'ın toplumsal barış açısından çok anlamlı olan bu girişimleri karşılıksız kalmadı. Önce CHP medyasında "kışkırtıcı haberler" yapıldı. Ardından Alevi Vakıfları Federasyonu, Erdoğan'ın ziyaret ettiği cemevinin yönetimi hakkında ihraç işlemlerini başlattı.

Anlaşılan o ki, birileri Türkiye'nin normalleşmesini ve kronikleşmiş sorunlarının çözüm bulmasını istemiyor. Gezi'de nasıl birilerinin meselesi ağaç değilse, bu federasyonun meselesinin de Aleviler olmadığı kesin. Umarım sağduyu sahibi Alevi vatandaşlarımız, Hüseyin Gazi Cemevi'ne yönelik bu haksız uygulamaya gereken tepkiyi gösterirler.



SAVAŞ KIRIM'A DA SIÇRADI

Rusya-Ukrayna Savaşı, Amerika'nın kışkırtmasıyla devam ediyor. Amerika dün Ukrayna'ya 89 milyon dolar daha bağış yaptı. Rusların S-400 savunma sistemini delebilecek füzeler gönderildiği iddia ediliyor. Zelenski de savaşı uzatmak için gereken her şeyi yapıyor.

Geçen hafta Kırım'daki askeri havaalanında mühimmat depolarında patlamalar olmuştu. Rusya bunların kaza sonucu olabileceğini açıklamasına rağmen Zelenski, bunu fırsat bilip "Bu savaş Kırım'ın da kurtuluşuyla sonuçlanacak" demişti. Sonuçta Putin'in daha sert yollar izlemesine sebep olan gelişmeler yaşanıyor. Rus sözcüler de Zelenski'nin Kırım'ın geleceği hakkındaki bu sözlerine değinerek, "Ukrayna'nın sonu göründü" diyorlar.

Rusya'ya yakın kaynaklar, Rus ordusunun muhtemelen bu ay içinde Ukrayna'nın güneyinde çok büyük bir operasyon başlatacağını ve Odessa'yı ele geçireceğini söylüyor. Bunun sonucunda geriye, denizden ve bütün doğal kaynaklardan kopmuş, Batı'ya tamamen muhtaç bir Ukrayna kalacak.

Avrupa kara kara önümüzdeki kışı nasıl geçireceğini düşünürken bir de Ukrayna yükünü bakalım nasıl taşıyacak?



ABD'DE KAOS KİME YARAYACAK?

Uzakdoğu'da göreceli bir sükûnet havası var. Çin, Tayvan civarındaki askeri tatbikatlarını tamamladı. Sanki hava hiç o gerginlik olmamış gibi sakin. Amerika'nın şu anda tek gündemi var; o da Trump'ın evinin FBI tarafından basılması.

Siyasi analistler, bu olayı Trump'a seçim kazandırmak için yapılmış bir komplo olarak algılarken diğerleri de Trump'ın seçilmesini engellemek için yapılmış bir "derin devlet operasyonu" olarak görüyor. Bu kaos ortamı bakalım kimin işine yarayacak?

Bu arada Amerika, İran'ın Hayyam uydusunu kendisine yönelen büyük bir tehdit olarak nitelendirdi. Hatırlanacağı gibi İran, geçen hafta uzaya Hayyam uydusunu fırlatmıştı. Anlayacağınız küresel güçler, "dünyadaki gerilim düşmesin, kriz bitmesin" diye ellerinden geleni yapmaya devam ediyor.

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