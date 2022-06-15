Vatandaş enflasyona ezdirilmedi

Pandemi sonrasında dünyanın dengesi bozuldu. Ardından yaşanan Ukrayna-Rusya Savaşı, enflasyonu ve tedarik krizini patlattı. Ülkemizde de birinci sorun hayat pahalılığı. Cumhur İttifakı bunun fazlasıyla farkında. Dar gelirli vatandaşın enflasyon canavarının altında ezilmemesi için sürekli çözümler geliştiriliyor.

Bunun bir işareti daha geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin ve çalışanların yüzünü güldürecek müjdeyi verdi. Bu müjdenin kimleri kapsadığını da Vedat Bilgin şöyle açıkladı:

"Sadece kamu emeklileri ve kamu çalışanları değil, özel sektör emeklileri, Bağkurlular, çeşitli konumda bulunan emekliler de dahil hepsini kapsayan, sadece enflasyon farkını değil onların sosyal konumlarını da destekleyecek bir çalışmayı sürdürüyoruz. Yani temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, hiç olmazsa enflasyona karşı 'Devletim benim yanımdadır' dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır."

Hükümet, bütün dünyayı kasıp kavuran bu rekor enflasyon döneminde çalışanların ve emeklilerin hayat pahalılığı karşısında ezilmemesi için elinden geleni yapıyor. İktidarı ve muhalefetiyle tüm Türkiye sanırım buna şahittir.



BAHÇELİ TARİHE NOT DÜŞTÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli nin yaptığı grup konuşması, Türkiye'nin sorunlarının ve siyasi tablosunun tespiti açısından çok önemliydi. Ekonomiden teröre, belediyelerdeki aksaklıklardan dış politikaya kadar her konuya değinen Bahçeli, Alevilik tartışmasında Kılıçdaroğlu'na sahip çıktı. Siyasetle ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgilenenler bu konuşmayı kaçırmamalı. İşte konuşmadan bazı başlıklar:

"Meteorolojinin tüm uyarılarına rağmen hiçbir adım atılmamış ve önlem alınmamıştır. Basiretsiz ve beceriksiz belediye yönetimleri bir kez daha sınıfta kalmışlar, göz göre göre vatandaşlarımızı yüzüstü bırakmışlar, çaresizliğin girdabına terk etmişlerdir."

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Katillere hak ettikleri cezalar muhakkak surette kesilecektir. Bu hesaplaşma yalnızca bir zaman meselesidir."

"PKK, sadece PKK'dan ibaret değildir veya FETÖ sadece FETÖ'den mütevellit değildir. Türk milletiyle kimlerin hesabı varsa, Türkiye'nin varlığından ve egemenlik haklarından kimler rahatsız ve memnuniyetsizse terörizmin baronları, terör örgütlerinin ümit aşısı onlardır."

"PKK kontenjanından Meclis'e giren bir kadın milletvekili, görevini vatanseverlik şuuruyla icra eden polisimize adice yumruk sallamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nde askere, polise, masum vatandaşlarımıza saldıran, toplumsal huzuru bozmak, iç barış ortamını yıkmak için nifak saçan hiç kimse bu milletin mensubu olamaz."

"Kılıçdaroğlu'nun mezhebi, etnik kökeni, doğduğu yer bizim siyasi eleştirimizin tamamıyla dışındadır. Ve mutlaka saygı gösterilmelidir."

"Unutulmasın ki yoksulluk bir gün giderilir. Yağmacıdan bir gün hesap sorulur. Ancak vatan elden giderse ve millet bölünürse, bunun dönüşü yoktur, son pişmanlık ise fayda etmeyecektir."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın