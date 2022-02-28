Salgın bitti şimdi de savaş patladı

Putin'in 600 bin metrekare toprağa sahip 45 milyon nüfuslu bağımsız bir ülkeye açtığı savaş dördüncü gününü tamamladı. Savaşın başladığı günkü hava, kısa geçici ve tepkisel bir harekat olacağı niteliğindeydi. Amerika'nın NATO kışkırtmalarına karşı Putin silahlı tepki gösteriyordu.



YENİ BİR DEMİR PERDE

Ancak içinde bulunduğumuz gün olayın farklı boyutlarının olduğunu Putin gündeme getirdi. Anlaşılan Putin, yeni bir Demir Perde ile Rusya'yı geri kalan dünyadan koparmaya çalışıyor.

Binlerce Ukraynalı başta Polonya olmak üzere komşu ülkelere sığınıyor. Rusya'dan gelen hiçbir söz, Ukraynalılar tarafından ciddiye alınmıyor. Çünkü Putin'in sözleri patlamalarla beraber duyuluyor.



SALGININ ACILARI YETMEMİŞ GİBİ

21. yüzyılın bu bölümünde dünya zaten büyük eziyetler çekmekte. Salgın hem Rusya'yı, hem Amerika'yı olağanüstü sıkıntılara mahkum etti. Sanki hiç bunlar olmamış gibi Putin'in Avrupa'ya yeni bir Demir Perde çekme çabası anlaşılamaz ve kabul edilemez.



ABD İŞGALLERİ UNUTULMASIN

Tabii ki Amerika'nın, İngiltere'nin ve Fransa'nın sayısız hukuksuzluklarını unutmuyoruz. Mesela Amerika'nın sadece Irak'ta 1.5 milyon insanı öldürdüğünü de unutmuyoruz. Ama Amerika böyle yaptı diye Putin'in ayıplarını da görmezden gelmemiz mümkün değil.



ESKİ RUSYA ARTIK YOK

Bu savaş muhtemelen kısa bir süre içinde bitirecektir ama artık Rusya eski Rusya değil ve Putin de eski Putin değil. Gözümüzdeki yerleri değişti. Ukraynalı sivillere başsağlığı diliyoruz ve direnişlerini destekliyoruz.

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