Spekülatörler, Merkez Bankası Başkanı’nın değişmesini fırsat bilip TL’ye operasyon yaptılar

Uluslararası piyasalara gerçekler değil spekülatörlerin beklentileri yön veriyor. Bu duruma son örnek, Türkiye'de Merkez Bankası Başkanı değiştirildikten sonra doların Türk Lirası karşısında anormal kıymetlenmesidir. Nitekim Dolar/TL, Asya piyasalarının açılışında ilk işlemlerde 8.35'e kadar yükseldi. Ama sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen açıklama sonrası 8 TL'nin altına gerileyerek 7.70 TL seviyelerine kadar çekildikten sonra 7.93 TL'de dengelendi.



Bir operasyon mu?

Bu sert yükselmenin bir operasyon olabileceği üzerinde duruluyor. Çünkü Ağustos 2018'de de benzer bir şey olmuştu.. Dolar 5.70'lerden 7 küsura kadar çıkmıştı. Önceki gece bankalar, döviz alım satımını durdurdu. Çünkü bu operasyonu bitirmek için bankaların aldığı bir karardı bu.



Dış kaynaklar ne diyor?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesini değerlendiren "JP Morgan", bu değişikliğin politika faizleri ve parasal çerçevede izlenecek politika konusunda piyasa belirsizliğine yol açmasının muhtemel olduğu yorumunda bulundu. "Deutsche Bank" ise piyasalardaki dalgalanmanın yatıştırılması için atılması gereken adımlar arasında faiz artırımına da yer verdi.



Elvan'dan açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsediklerini belirterek, "Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Reform paketimizde yer alan eylemler de, yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek olası şoklara karşı direncimizi atıracaktır" dedi.



Canikli de konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli de Merkez Bankası başkanlarına kanunla verilen öncelikli görevin fiyat istikrarının sağlanması olduğunu kaydederek, "Bugüne kadar görev yapan tüm Merkez Bankası başkanları kanunla verilen fiyat istikrarının sağlanması hedefine hep sadık kalmışlardır. Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilmesi, piyasalara meydan okumak değildir" dedi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın