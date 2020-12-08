Avrupa Birliği Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarılar yaptı

Bizler vatandaşlar olarak bu hafta 10-11 Aralık Perşembe ve Cuma günleri yapılacak olan Avrupa Birliği Zirvesi'nde Türkiye aleyhinde yine ne dolapların döndürüleceğini merak ediyoruz. Açıkçası endişe etmiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde bütün bu dolaplara ne cevaplar verildiğini defalarca gördük.



Cevap verildi

Son olarak Yunanistan'ın Girit'in güneydoğusunda askeri eğitim gerekçesi ile yayınladığı NAVTEX'e karşı Türkiye de bir NAVTEX yayınladı. Ankara Yunanistan'ın Lozan'a ve uluslararası hukuka aykırı bir tutum sergilediğini ve Türk NAVTEX sahasını ihlal ettiğini kayıt altına almak için bunun yapıldığını duyurdu.



Sadece o cevap veriyor

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kısıtlamak için çeşitli ülkeler başta Yunanistan ve Fransa olmak üzere dolaplar çevirirlerken, garip olan durum, Türkiye'deki muhalefet partilerinin bu durumları sessizce seyretmeleridir. Ve her seferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu dolaplara karşı Türkiye'nin tepkisini en etkili biçimde seslendiriyor.



Korsan zihniyet

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de, Doğu Akdeniz Çalıştayı'nda "Tehdit ve şantajlara boyun eğmeyeceğimizi muhataplarımıza ilettik. Hakkımızı elimizden almaya çalışan korsan zihniyete karşı dik duruyoruz" diye konuştu. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin Akdeniz'deki komşularına önemli bir çağrıda bulundu.



Kabul etmeyiz

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"- Türkiye gibi, Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesinin burada yaşanan gelişmeleri tribünden izlemesi mümkün değildir. Ülkemizin, Antalya sahillerine hapsetmeyi amaçlayan plan ve haritaları kabul etmeyeceğini açıkça dile getirdik."



İşbirliği teklifi

"- Ülkemiz, Doğu Akdeniz meselesinde asla gerilimden değil; barıştan, iş birliğinden, hakkaniyetten ve adaletin tesis edilmesinden yanadır. Başta Yunanistan olmak üzere Akdeniz'de komşumuz olan ülkeleri bu meseleyi sıfır toplamlı bir olay olarak görmekten vazgeçmeye çağırıyorum. Herkesin hakkını koruyan bir formül bulabileceğimize inanıyorum."

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