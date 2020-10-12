Ormanları yangından korumak için temizlik de önem taşıyor

Hepimizin yüreğini yakan Hatay'daki orman yangını gerçekten bir terör eylemi ise, zaten toplumsal nefretin hedefi olan teröristler, herhalde nefrete hedef olma açısından rütbe atlayacaklardır.



Terörist parmağı mı?

Bu yangındaki terörist parmağı kuşkusunun kaynaklarından biri Belen ilçesindeki Fatih Mahallesi Petek Sitesi sakinlerinden Emine Özdemir'dir. 62 yaşındaki Özdemir, yangının bir anda büyüdüğünü ve evinin balkonuna sıçradığını söylüyor. Oğlunun yardımıyla canını kurtarmayı başardığını kaydeden Özdemir, dışarı çıkarken iki gencin telefonla konuşmasına şahit olduğunu belirterek, "Yakanları göremedim ama o iki genç telefonda birine 'Gel gel burada şenlik var' dedi. O an polise söylemek aklıma gelmedi. Bizim burada torunlarımızın geleceği yandı. Çok kötüyüz" diye konuşmuş.



Diğer önlemler

Emniyetin yangındaki terörist parmağı olduğu yolundaki kuşkuları giderecek her türlü çalışmayı yaptığı kesindir. Ancak bu arada orman yangınlarının değişik bölgelerde ve çok sık yer aldığı gerçeği, başka önlemleri de gündeme getiriyor.



Avrupa ormanları

Bilindiği gibi orman yangınlarından en feci ve en fazla hasar vereni Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde yer almıştı. Bu yangın sonrasında konu çok derin biçimde tartışıldı ve şu gibi sonuçlara dayandı. Orman yangınlarının en az görüldüğü kıta olan Avrupa'da, orman arazisi bulunan ülkeler bu ormanları temiz ve güvenli tutmak için geniş kadrolar bulunduruyorlar. Bu şekilde ormanların zemininde hemen yanacak kuru yapraklar, kuru dallar ve benzer hızlı yanıcı maddeler bırakılmıyor ve sürekli temizlik yapılıyor.



Düşünelim

Sanırım aynı açıdan bizim ormanlarımızın da ele alınması doğru olacaktır. Yangınlardan sonra devreye sokulan yoğun söndürme personelinin bir bölümü yangın öncesi temizliğe ayrılırsa, belki sonuç daha iyi olur...

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