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Haberler Mehmet Barlas Bakalım 2020 yılı ileride yeni kuşaklara nasıl anlatılacak?
MEHMET BARLAS
Bakalım 2020 yılı ileride yeni kuşaklara nasıl anlatılacak?

Bakalım 2020 yılı ileride yeni kuşaklara nasıl anlatılacak?

23.08.2020, Pazar
Bugün çocuk yaşta olanlar, bundan 40-50 yıl sonra 2020 yılını kim bilir nasıl anlatacaklardır o zamanın çocuklarına... Şimdiye kadar hiç görülmedik tablolarla dolu, iyi ve kötünün birlikte yaşadıkları, garip bir yıl değil midir 2020?

Garip bir yıl
Bu kuşak, insanların maskeyle dolaştıkları ve evden çıkma yasaklarının olduğu başka bir dönemi hatırlamaz ki... Otobüslerde maskesiz olanların dayak yedikleri, koronavirüs salgını yüzünden tokalaşmanın ve öpüşmenin devre dışı bırakıldığı garip bir yıl değil midir 2020?

Büyük müjde
Ama bütün bu olumsuzlukların bir müjdeli haberle ikinci plana itildiği ve "Her arayan bulamaz ama ancak arayan bulur" benzeri özdeyişlerin dillerde dolaştığı heyecan veren bir yıldır 2020... "Ah bir bulsak" diye yıllarca yer altını arayan kuşakların, sonunda doğalgazı buldukları bir yıldır bu...

Yeni dönem
Bu yılı çocuk ve genç yaşta yaşayanlar, hayat sürelerince bulunan doğalgazın nimetlerinden yararlanacaklar. Hesap edildiğine göre Türkiye'nin cari ödemeler dengesinde açık diye bir şey kalmayacak... Evlerin ısınması artık aile bütçelerine yük olmaktan çıkacak. Türkiye enerji piyasasında ithalatçı değil ihracatçı bir ülke olacak...

2023'ü beklerken
2020'yi çocuk ve genç olarak değil, 65 yaşını geçmiş olarak yaşayanlar da şimdi 2023'ü heyecanla beklemekteler. Karadeniz'in altındaki doğalgaz rezervlerinin Türk insanının yaşamını kolaylaştıracağına dönük beklenti çok büyük... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlerken, daha büyük rezervlerin bulunabileceğini de öğrenmedik mi? Aramayla geçen ve hep hüsranla sonuçlanan yılların geride kalmış olmasının heyecanını hep birlikte yaşamadık mı?

Nasıl anlatılacak?
Evet... Böyle bir yıldır 2020... Hiç alışılmadık sıkıntıların, benzerine hiç rastlanmamış bir virüs salgının ve sonunda büyük bir müjdenin ufukları aydınlattığı bir yıldır şu anda içinde yaşadığımız 2020... Bakalım gelecek kuşaklara nasıl anlatılacak bu yıl?
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