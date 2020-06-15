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Haberler Mehmet Barlas Amerikan sisteminin aksaklıkları karşısında Trump çaresiz kaldı
MEHMET BARLAS
Amerikan sisteminin aksaklıkları karşısında Trump çaresiz kaldı

Amerikan sisteminin aksaklıkları karşısında Trump çaresiz kaldı

15.06.2020, Pazartesi
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yapısal bozukluklar karşısında çaresiz kalan Donald Trump, "Belki yeniden seçilmeyebilirim" şeklinde konuşmaya başladı. Eski bir iş adamı olarak Amerikan ekonomisini güçlendirmeyi varlık sebebi olarak sunan Trump, önce koronavirüs salgınında, sonra da ırk ayrımcılığına dayalı çatışmalar karşısında çaresiz kaldı.

Aynı polis tutumu
Amerika Birleşik Devletleri'ni haftalardır altüst eden olayların kaynağında, bilinçsiz polisler var... Sahip oldukları kamu gücünü vahşi ve ırkçı saldırganlığa dönüştüren bu polislerin marifetleri bitmiyor. Önceki gece de Atlanta kentinde bir siyah derili yine bir polis cinayetine kurban gitti.

Vuruldu
Polis aldığı ihbar üzerine bir fast-food restoranına ait park alanına gitti. Park alanında arabasının içinde uyuyan 27 yaşındaki siyahi Rayshard Brooks'u araçtan indirerek, gözaltına almak istedi. Brooks'un polise direndiği sırada şok tabancası ile vurulduğu görülürken, ardından polisin elindeki şok tabancasını alarak, olay yerinden kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Polis, Brooks'u kaçtığı sırada vurarak, öldürdü.

Hastane faturası
Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sosyal güvenlik sisteminin içinde bulunduğu feci durum yine açığa çıktı. ABD'de hastanede 62 gün kalarak Covid- 19'u yenen 70 yaşındaki Michael Flor, evine gelen hastane faturasını görünce büyük bir şok yaşadı. 181 sayfalık faturada Flor'dan 1 milyon 122 bin 501 dolar 4 cent istendi. Bereket bu adamın özel sigortası var ve hesabı sigorta şirketi ödeyecek.

1 miyon 122 bin dolar
Seattle yerel basınına konuşan Michael Flor artık evinde dinlendiğini ancak hastaneden yollanan 1 milyon 122 bin 501 dolar 4 cent tutarında ve tam 181 sayfa uzunluğundaki faturayı görünce "Kalbim tekrar duracak gibi oldu" dedi.

Korkunç rakamlar
Covid-19 salgını yüzünden ABD'nin sağlık sistemi eleştirilmeye devam ederken hastane faturasının basına yansıya detayları da dikkat çekti. Yoğun bakımda kalmanın günlük bedeli 9.736 dolar olarak açıklanırken, Flor'un 42 gün yoğun bakımda kaldığı ve sadece bu giderinin 408 bin dolar olduğu söylendi. Mekanik oksijen cihazına da 29 gün bağlı kalan Flor'un bu gideri de günlük 2.835 dolardan toplamda 82.215 dolar tutmuş oldu.
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