Birleşmiş Milletler de NATO da eski dünyadan kalan problemli kurumlar

Birileri eski dünyanın geride kaldığını söylerken, eski dünyanın kalıntısı olan kurumlar da varlıklarını kanıtlamaya çalışıyorlar. Eski dünyanın kalıntısı olan kurumlardan biri Birleşmiş Milletler ise, diğeri de NATO'dur.



Çarpık yapılanma

Özellikle Güvenlik Konseyi'nin çarpık yapılanmasını sürekli hatırlatan ve "Dünya beşten büyüktür" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün 35'inci İSEDAK (İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi) Toplantısı Açılış Töreni'nde, Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin içinde halkı Müslüman olan ülkenin bulunmadığına tekrar dikkati çekti ve "İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından inşa edilen bu adaletsiz sistemin ilanihaye devam etmesi mümkün değildir" dedi.



NATO Zirvesi

Eski dünyanın bugüne aktarılan diğer bir kurumu olan NATO ise, kuruluşunun 70'inci yıldönümünü Londra'da yapılacak Liderler Zirvesi'nde kutlamaya hazırlanıyor.

Özellikle Suriye'deki Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla NATO'nun Avrupalı üyeleri tarafından eleştirilen Türkiye'nin NATO içindeki yeri de tartışılıyor.



Merkel konuştu

Almanya Başbakanı Angela Merkel bütçe görüşmeleri kapsamında Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, 70. kuruluş yıldönümü vesilesiyle NATO'nun önemini anlatırken, Türkiye'nin NATO üyesi olarak kalması gerektiğini söyledi.

Merkel, Almanya'nın Suriye konusunda katkı sağlaması hakkında, "Bu, Rusya ve Türkiye ile görüşmeler yapmadan olmaz." dedi. Merkel, Avrupa'nın mevcut durumda tek başına kendisini savunamayacağının altını çizerek, "Bu transatlantik ittifaka ihtiyacımız var." diye konuştu.



NATO ve Baltık savunması

Diğer taraftan Türkiye'nin Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekâtı'na NATO'dan gerekli desteği görememesi üzerine, NATO'da Baltık savunması için devam eden görüşmelere imza atmayacağı, resmi olarak NATO'nun YPG'yi terör örgütü olarak ilan etmesini bekleyeceği iddia edildi. NATO'daki Türk yetkililere bu konuda daha katı tutum sergilemesi yolunda talimat verildiği de gelen bilgiler arasında. NATO ülkeleri, Baltık ülkeleri ve Polonya'nın olası bir Rus saldırısına karşı savunulması konusunda bir askeri planı hayata geçirmek istiyor.

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