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MEHMET BARLAS
Dünyayı izlerken bazı haberler sizi şaşırtabilir

Dünyayı izlerken bazı haberler sizi şaşırtabilir

12.11.2019, Salı
Bazen mesleğiniz sizi dünya haberleri ile birlikte yaşamaya şartlandırır. Bu mesleğin adı gazeteciliktir. Sabah gözünüzü açtığınız dakikadan uykuya dalacağınız dakikaya kadar, yurtta ve dünyada olup bitenlerden hiçbirini atlamamak için çaba harcarsınız. Çoğu insan için bir anlam ifade etmeyen haberleri gözden kaçırmamaya gayret edersiniz. Belki bu durum gerçeklere bir nevi yabancılaşmaktır ama neticede bu durumu yaşamak gazeteciliğin gereğidir.

Mümtaz Soysal öldü
Dün de haberlerle dolu bu günlerden biriydi. Örneğin Prof. Mümtaz Soysal'ın 90 yaşındayken hayata veda ettiğini üzülerek öğrendim... Bu arada casusların ya da yerli-yabancı ajanların cirit attığı İstanbul'da, Beyoğlu'nda eski bir MI6 ajanı olan İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olan bir ceset bulunmuş. BBC muhabiri Mark Urban "Olayda devletin bir parmağının olup olmadığını açıklamak, kapsamlı soruşturmayı yönetecek olan Türkiye'ye düşecek" demiş.

Trump'ın işi zor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başkan Trump'ın görüşmelerine bir gün kala Washington'da hava kızışıyor. Trump'ı görevden alma görüşmelerinin televizyondan naklen yayınlanacağı açıklandı. Bu arada Trump'ın eski Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Haley yayınladığı kitapta, Trump'ın eski Dışişleri Bakanı Tillerson'un ve Beyaz Saray yöneticisi John Kelly'nin kendisini Trump'a ihanet etmesi için ikna etmeye çalıştıklarını yazdı.

Akrep zehiri
Haberleri izlerken karşıma bir de "Akrep Zehiri"nin ne kadar değerli olduğunu anlatan satırlar çıktı. Buna göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri arama yaptıkları bir evde 217 adet canlı akrep ele geçirmiş. Akrepten elde edilen zehir başta ilaç sanayi olmak üzere birçok alanda kullanılıyor ve litresinin fiyatı 10 milyon dolara kadar çıkıyormuş.

Morales istifa etti
Diğer yandan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ordunun istifasını istemesi üzerine ülkede görevini bıraktı. Morales'in istifası ardından bir çok bakan ve milletvekili de görevi bıraktığını duyurdu. Arjantin, Venezuela, Küba ve Meksika'dan, süreci "darbe" olarak nitelendiren açıklamalar geldi.

İki haber daha
Son haber de Rusya'dandı. Ünlü tarihçi 63 yaşındaki Oleg Sokolov, birlikte olduğu öğrencisi 24 yaşındaki Anastasia Yeshchenko'yu öldürdükten sonra parçalamış. Bu genç kızın kolları, Sokolov'un çantasından çıkmış.
Bu arada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Fransa'yı protesto ettiği mesajından öğrendiğimize göre Fransa 29 Ekim resepsiyonlarımıza tüm dünyada büyükelçilerini göndermemiş.
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