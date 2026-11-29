Batı'nın ve UEFA dahil kurumların çifte standardı ve ikiyüzlülüğü bitmek bilmiyor. Rusya'yı Ukrayna savaşı nedeniyle hayatın her alanından dışlayan hatta Dostoyevski'yi bile yasaklayan Batı, söz konusu "soykırım suçu" işleyen siyonist İsrail olunca kılını kıpırdatmıyor. Oysa İsrail uluslararası camiadan çoktan dışlanmalıydı.

Bu yüzden de sadece siyonist İsrail değil, suç ortakları Batılı devletler her fırsatta ve her zeminde dünya halkları tarafından lanetlendi.

Son Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçında da olan buydu. Beşiktaş taraftarı ve takımı, Batum'da insanlık vicdanının ortak sesi oldu ve siyonist İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımı, zulmü kınadı.

Çarşı Bingöl grubu, "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" pankartıyla, diğerleri de Filistin bayraklarıyla siyonist zulme sessiz kalmadı.

Gürcistan yetkililerinin ve polisinin kraldan çok kralcı tavrı ve kaba kuvveti de bu meydan okumayı durdurmaya yetmedi. Çünkü karşılarında emperyalizme karşı ilk kurtuluş savaşını veren bir milletin çocukları ve o milletin özeti sayılabilecek Beşiktaşlılar vardı. Bir de nevi şahsına münhasır o derin tarihin içinden süzülüp gelen Beşiktaş kültürüne sahip taraftar ve futbolcular vardı.

Bir Beşiktaş taraftarı şöyle diyordu: "Orantısız şiddetle karşılaştık ama pankartımızı teslim etmedik."

Bu Beşiktaş kültürüydü. İşgale direnen, itiraz eden, hakkına sahip çıkan Beşiktaş kültürü.

Batum'da olan da bu itiraz kültürünün dünyaya yansımasıydı. Bu aynı zamanda iç cephede de müthiş bir dayanışmaya yol açtı. Bütün taraftar grupları Beşiktaşlılara destek verdi, ortak duyguları harekete geçirdi. Bu da bize özgü bir şeydi.

Bu gerçeği siyonistsever UEFA yönetimi görmediği gibi Gürcistan hükümeti ve güvenlik güçleri de görmedi. Bu körlük Gürcü siyasi analist Zurab Batiaşvili'nin dikkatini çekmiş ki iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'ni hedef alarak şöyle yazdı:

"Hükümet, Beşiktaş taraftar grubu olmanın ne anlama geldiğini kimseye sormamış..."

Herhalde artık öğrenmişler. Öğrendiler mi bilmiyorum ama ben bir Beşiktaş Divan üyesi olarak taraftarlarımızın ve futbolcularımızın soykırıma, zulme itiraz eden meydan okumalarından gurur duydum.

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7 ÖLÜMCÜL GÜNAH

İlk iletişim hocam rahmetli Alaattin Asna'ydı. İkincisi ise Ali Saydam ağabey. Onun "Türkiye'de İletişimin El Kitabı" olarak sunulan "Vazgeçmek Özgürlüktür" kitabını sık sık açıp okurum. Kitapta, bilinen ve dinlerin de konusu olan "7 Ölümcül Günah"tan söz ettiği bir bölüm var. Bu yedi günahın modern dünyaya nasıl uyarlandığını anlatırken önce Brecht ve Kurt Weill'in "Küçük Burjuvanın Yedi Ölümcül Günahı" oyununa değinir ve günahları sıralar: Kibir, cimrilik, kıskançlık, öfke, şehvet, oburluk ve tembellik.

Brecht, "Her türlü melanetin başı tembelliktir" diyerek onu birinci sıraya koyar.

Sonra da "Siyasetçilere iyi gelecek" dediği Gandi'nin 7 günah sıralamasını yapar: İlkesiz siyaset, emeksiz zenginlik, vicdansız haz, kişiliksiz bilgi, ahlaksız ticaret, insaniyetsiz (irfansız) ilim ve özverisiz ibadet...

Şu yorumla bitirir: "Günahlar açısından bakıldığında İslamiyet'teki durumu merak edenler için hatırlatalım: Malum bizler için iki günah var: Cenab-ı Hakk'a ve insana karşı işlenen günahlar... Ve Cenab-ı Hakk'ın affetmediği bir tane günah var: Ortak koşuculuk (şirk). Kul hakkı yemek de insana karşı işlenen günahlardan biri. Kul hakkını affedecek olan kuldan başkası değil."

Fazla söze gerek yok. Günahları sıralamak bile çok şey anlatıyor.