Mahmut Övür

COP31 ve ‘birilerinin piyonu olmak!’

COP31 geçip gitti ama geride her açıdan dersler bıraktı. En başta da fosil yakıt üretenlere ve küresel ortaklarına güvenilmeyeceğini gösterdi. Bir de karbon izini ticarete dönüştüren AB yönetiminin ikiyüzlülüğü... Birileri görmezden gelse de COP31, dünya çapında bir organizasyondu. Dünyanın 190'ı aşan devleti, 100'e yakın devlet başkanı, onlarca bakan, bürokrat ve sivil toplum örgütü sorunsuz ağırlandı. Sadece 3 bini aşkın medya mensubu vardı.

Daha önemlisi, sonuç istenilen gibi çıkmasa da COP31'le Türkiye, diplomasi ve iklim siyaseti açısından dünyaya sesini ve iddiasını duyuran bir başarıya imza attı.

Başkan Erdoğan onlarca devlet başkanıyla iklim meselesini de aşan özel görüşmeler yaptı.

Bütün bunlar Türkiye'nin, çok kutuplu yeni dünyanın normlarını belirleyen birkaç ülkeden biri olacağının işareti.

Burada üzücü olan ne biliyor musunuz?

Sonucun olumsuz olmasına yabancılardan çok bu ülkenin ana muhalefet partisinin Genel Başkanı Özgür Özel'in sevinmesi. Neredeyse zil takıp oynayacak.

Aynen şöyle diyor:

"Dünya basını yüzyılın fiyaskosunu yazıyor."

Bu söze hak ettiği cevabı önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum verdi:

"Özgür Bey milli menfaatin, duruşun ne olduğunu bilmediğiniz için anlamanızı beklemiyoruz. Anlatmak için de sözümüzü boşa harcamayacağız. Sadece şunu bilin: Türkiye 'dayatmalarla' duruşundan taviz verecek bir ülke değildir! Bizden de sizin gibi, birilerinin piyonu olmamızı beklemeyin. Olmadık, olmayacağız."

Bir cevap da Özel'in düne kadar başkanlığını yaptığı, sonra kurultaya "şaibe" karıştırdığı nedeniyle yollarını ayırdığı CHP'nin Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan geldi:

"Son derece başarılı bir hazırlık çalışması yaşandı. Bu işler öyle çok da siyaseten değerlendirilecek işler değil. Ben CHP'de yaklaşık 10 tane kurultay organizasyonu yaptım. Yani bizim kurultaylarımız bile çok daha kısa ve az sayıda olduğu hâlde bu kadar düzenli, bu kadar bütün detayları düşünülen bir organizasyon görmedim."

İşin belki de en ibret verici yanı, Özgür Özel'in söylediğinin aksine bu gerçeği yabancı medyanın da görmesi. Bir anlamda elin adamıkadını içerideki siyasetçiden daha insaflı. Örneği Oksijen gazetesinde yer aldı. Financial Times'ın tecrübeli yazarı Pilita Clar, Antalya'daki COP31'den uzlaşma çıkmamasına olumlu tarafından bakıyor ve şöyle diyordu:

"Antalya zirvesi emisyonlara karşı küresel önlemler almanın hâlâ ne kadar zor olduğunu hatırlattı. COP31 gecikmiş reformları tetiklemeli..."

Yazar Clar'ın şu tespiti de dikkat çekici:

"2035 yılına kadar nihai enerji kullanımında elektriğin payını yüzde 20'den yüzde 35'e çıkarma hedefi görece belliydi. Ancak katılımcılar bu hedef haricinde, iki ülkenin ortak stratejisini anlamakta zorlandı."

Gördüğünüz gibi iki ülkenin hedefini anlamakta zorlanan katılımcılar var.

Anlamayan, anlaşmaya yanaşmayan ve dünyayı kirletmeye devam eden ülkeleri eleştirmek varken, ana muhalefet partisinin bütün oklarını Türkiye'ye yöneltmesi ve nara atarcasına "fiyasko" olarak nitelemesi en hafif deyimle insafsızlık değil de nedir?

Gel de Bakan Kurum'un o sözüne hak verme: "Bizden de sizin gibi, birilerinin piyonu olmamızı beklemeyin."