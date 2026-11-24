Bugünlerde iç siyasetin gündeminde "yolsuzluk skandalları" çok yoğun tartışılıyor. Ama onun kadar yoğun olmasa da tartışılan ve çok merak edilen bir konu daha var: Belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişleri... Siyasiler bile bu durumu tarif etmekte zorlanıyor.

Sanıyorum sadece bizde değil dünyada da böyle bir örnek yok. Siyaset bilimciler mutlaka araştırmalı.

Sevgili Gaffar Yakınca bu durumu kavimler göçüne ya da iç savaşların yarattığı göç dalgasına benzetiyor ve "Başkanlar Göçü" olarak niteliyor.

Gerçekten bu geçişler klasik parti değiştirmelere benzemiyor. Şu tabloya bakın; kendilerini "yeni nesil siyasetçi" olarak niteleyen İmamoğlu-Özgür Özel ikilisinin yönettiği CHP ve Yeni Parti'den tam 46 belediye başkanı AK Parti'ye geçti.

Aralarında 4 büyükşehir belediye başkanı da var: İzmir Cemil Tugay, Aydın Özlem Çerçioğlu, Tekirdağ Candan Yüceer, Antalya Büşra Özdemir... Hepsi de klasik CHP'li ve bazıları üç-dört dönem CHP milletvekilliği de yapmış.

Bunlara Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı da eklemek gerekiyor. Köksal'ın ibret verici şu cevabını da hatırlatalım: "İçim çok rahat. CHP'de siyaset yapma imkânı kalmamıştı."

Bu geçişler hiç de basit bir parti değiştirme olayı değil. Bir sosyolojik değişime de işaret ediyor. Çünkü sadece CHP ve Yeni Parti'den değil, her partiden geçiş var. Son rakam 117...

Yeniden Refah Partisi'nden 43, İyi Parti'den 11, DEM Parti ve DEVA'dan 3'er, DP ve SP'den 2'şer ve BBP'den 1 belediye başkanı AK Parti'ye geçmiş. 7 belediye başkanı da bağımsızlardan.

Kulislerde başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras olmak üzere birçok belediye başkanının da geçeceği konuşuluyor. İşin ilginç tarafı, aynı zaman diliminde çok sayıda farklı partilerden milletvekili de AK Parti'ye geçiyor.

Birkaç rakam verelim. Son 3 yıl içinde aralarında CHP'lilerin de olduğu 18 milletvekili AK Parti'ye geçti. CHP ikiye bölüdü. İyi Parti'den 18 milletvekili ayrıldı. Gelecek Partisi kapandı. Deva Partisi'nin akıbeti de farklı değil. Bu arada 13 milletvekili de bağımsız.

Muhalefet cephesi paramparça ve geçişler durdurulamıyor. Bu tablo, Özgür Özel'in "Hain oğlu hainler" ya da "Dosyaları var, siyasi baskı görüyorlar" yaklaşımıyla açıklanamaz. Buna kendi partilileri bile inanmıyor.

Peki ne oluyor, bunca insan neden parti değiştiriyor? Neden linç edilmeyi göze alan Cemil Tugay ya da Candan Yüceer gibi klasik CHP'liler, baba ocağını terk edip bugüne kadar "yaşam biçimimizi değiştirecek" dedikleri partiye geçiyor?

Kendi partilerindeki kaos, yolsuzluklar, hizipçilik ya da hizmet beklentisi gibi birçok neden sayılabilir. Ama bütün bunlar da bu büyük geçişi açıklamaya yetmiyor.

Herhalde siyasette ve sosyolojide henüz göremediğimiz büyük bir değişim dalgası yaşanıyor. Dipten gelen bir dalga bu. Bu dalganın AK Parti'ye yönelmesinin görünmeyen asıl nedeni ise Başkan Erdoğan'ın küresel liderliği, milli ve yerli duruşu ve cumhuriyet ile demokrasiyi buluşturma çabası. Başkanlar bunu açıkça söylemeseler de arka planda böyle bir gerçek var. Ayrıca artık eski sağ-sol ayrımı a değişiyor ve daha merkez siyaset öne çıkıyor. Bir anlamda bir geçiş süreci yaşanıyor.

Şimdi merak edilen, bu geçişlerin AK Parti'ye katkı sunup sunmayacağı ve sosyolojiye yansıyıp yansımayacağı. Muhalefet böyle siyaset üretmeden devam ederse geçişler sosyolojiyi de kapayacak. Bunu da ilk seçimde göreceğiz.

ÖZEL BİR NOT

Bir süredir yazılarıma sağlık nedeniyle ara vermek zorunda kaldım. Şimdi iyiyim. Arayıp soran, merak eden okurlara yürekten teşekkürler. Bu arada sağlığımla yakından ilgilenen Turkuvaz Medya Grubu Başkan Vekili Serhat Albayrak'a, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Alemdar'a ve Liv Hospital Ağrı Merkezi'nden Prof. Dr. Kader Keskinbora'ya da özel teşekkürlerimi iletiyorum. Sağolun...