Riskli adaylar üreten parti!

Dünyada da Türkiye'de de siyaset derin bir değişimin eşiğinde. ABD'deki değişim Trump'ın seçim yenilgisiyle yeni bir döneme girdi. Dünyaya nasıl yansıyacağını ise önümüzdeki süreçte göreceğiz.

Bizde ise siyasette değişim çoktan başladı. AK Parti sürekli kendisini yenileyerek bu işin öncülüğünü yaptı ve 25 yıldır iktidarda. MHP ise hem yolsuzluklar karşısında dik durdu hem de ülkenin en temel meselesi terörü sonlandırmada ezber bozan bir siyaset izleyerek müthiş bir değişim örneği verdi.

Ama ne yazık ki aynı cesareti ülkenin ana muhalefet partisi CHP gösteremedi. Gerçi bugünlerde Kemal Kılıçdaroğlu herkesi şaşırtan çıkışlar yapıyor ama Yeni Parti'yi kuran öğrencileri için aynı şey söylenemez.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisi bu açıdan sınıfta kaldı. Oysa onlar da yola "değişim" sloganıyla çıkmıştı. Ama ne yeni siyaset üretebildiler ne de "yolsuzluk" iddialarından kurtuldular.

Omuzlarındaki bu ağır yükle de siyasette değişim rüzgârı estirmeleri mümkün değil. Bu yükü hiçbir siyasi aktör taşıyamaz.

Şu tabloya bakın; İmamoğlu, "suç örgütü lideri" olarak yargılanıyor. Hakkında binlerce yıl ceza isteniyor. Duruşmalarda Ali Nuhoğlu, Ertan Yıldız, Adem Soytekin gibi onlarca müteahhit, bürokrat İmamoğlu'nun yüzüne karşı "rüşvet" verdiklerini anlattı.

En son Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Şişli'deki bir proje için 4 milyon doları çanta içinde teslim ettiğini söyledi. Hem de gözünün içine baka baka.

ÖZEL'E VERİLEN PARALAR

İşin belki de en hazin tarafı, Türkiye'de ilk kez bir siyasi parti genel başkanının "çanta veya poşet" içinde "para" almakla suçlanmasıydı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den söz ediyorum.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek şöyle ifade vermişti: "Özel'in isteği üzerine seçim döneminde 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon TL ödeme yaptım."

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da para vermişti: "2023 yılı sonunda CHP kurultayı öncesi yapılan kongrelerde kullanılmak üzere Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin TL nakit para verdim. Bu paranın 200 bin TL'sini Manisa'daki evine bıraktım. 1 milyon TL'yi ise Denizli'de yakın arkadaşı Demirkan isimli şahsa teslim ettim."

Şimdi bu kervana Almanya eksenli "dolandırıcılık skandalı"nın bir numaralı ismi, Yeni Partili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül de katıldı.

Babasının verdiği paraları yer ve zaman vererek anlatıyor: "Yeni Parti'nin kuruluş aşamasında partinin genel merkez binasının iç tefrişatının yapılması için 250 bin dolar parayı Ankara'da Ümitköy'de bulunan bir restoranın çıkışında Özgür Özel'e ait araca bıraktığını biliyorum."

Şu sözler de Emir Sarıgül'e ait: "Babam İstanbul'daki Ulus Platin Konutları'nda bulunan evde atkı paketinin içine 100 bin dolar para koydu. Sonrasında biz bunu bir hediye paketi şekline getirdik. Babam paketi alarak kendi aracıyla İstanbul Havalimanı'na gitti. Uçakla Ankara'ya gidip önce Meclis'e uğradı, ardından Ümitköy Angora Evleri'ndeki eve geçti. Akşamına da Özgür Bey yemeğe gelmiş, burada da bu para kendisine elden verilmiş."

Normalde bir siyasi parti genel başkanı böyle bir iddia karşısında yeri göğü inletir. Yıllar önce rahmetli Deniz Baykal'ın "İsviçre'de gizli hesabı var" denildiğinde öyle yapmıştı.

Özgür Özel ne yaptı? Ne o restorana gitmediğini söyledi ne de dava açacağından söz etti. Şaşkın ve ne dediği anlaşılmayan bir açıklama yaptı:

"Emir Sarıgül ifade veriyor, ilk ifadede 'Babam, Özgür Özel'e para verdi.' Ağustos ayında Vakko'da atkı satılıyor mu sorsunlar."

Peki atkı satılıyorsa -ki satılıyor- bu durumda parayı almış mı oluyor?

Şu sorunun cevabı da önemli: Bunca yolsuzluk olayıyla Yeni Partililerin ilişkili olması ve para zaafı olan riskli isimlerin aynı partide buluşması tesadüf mü?