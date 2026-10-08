Cemil Tugay’ın sırrı ve ‘mahalle baskısı’

Günlerdir, hatta aylardır CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu. Nihayet o gün geldi ve CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti.

Bu "CHP'li biri daha" demenin diğerlerinden farklı siyasi bir anlamı var. Dile kolay, bu sadece son 25 yıla değil, neredeyse son 100 yıla damgasını vuran siyasi kutuplaşmaya son veren, hatta meydan okuyan bir geçiş. Çünkü İzmir özellikle son yıllarda bilinçli bir biçimde yaşam biçimi üzerinden simgesel hâle getirilmiş bir şehirdi. Siyaseti ve sosyolojiyi esir alan "mahalle baskısı" en güçlü hâliyle burada hissedildi.

Bir siyasetçinin bunu aşması, göğüslemesi tam anlamıyla bir cesaret işi... Birileri bu geçişi siyasi baskıya bağlama kolaylığına kaçabilir ama mesele o kadar basit değil. Zaten onlar doğruyu görüyor olsaydı böyle geçişler olmaz, siyaset doğal mecrasında akardı. CHP ve Yeni Parti'nin asıl sorunu da tam burada... Bu iki yapı, hâlâ siyasette yaşanan derin değişimin farkında değil ve hâlâ ezberler üzerinden öfke siyaseti yapılıyor.

Oysa AK Parti daha kuşatıcı bir siyaset izliyor ve bazı negatif gelişmelere rağmen hâlâ siyasetin "cazibe merkezi". Çünkü AK Parti büyük değişimlere imza atarken kendisini de değiştiriyor.

Bunda da kuşkusuz Başkan Erdoğan'ın güçlü liderliği kadar, karşı tarafın "kavgalı ev" olmasının ve adları "yeni" de olsa "eski siyasete" çakılıp kalmalarının etkisi çok büyük.

Başkan Erdoğan da konuşmasında şirazesinden çıkan bu eski siyaset diline vurgu yaptı:

"Rüşvetsiz selam dahi vermeyen, parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler, huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor."

NEDEN AK PARTİ'YE GEÇİYORLAR?

Çok partili siyasi hayata başladığımızdan bu yana birçok partiden ayrılanlar, başka parti kuranlar, başka partiye geçenler oldu ama hiçbir dönemde bugünkü kadar yoğun bir akış yaşanmadı. Sadece CHP ve Yeni Parti'den değil, muhalefette yer alan İyi Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne, DEM Parti'den Saadet Partisi'ne her partiden milletvekili ve belediye başkanı 24 yıldır iktidarda olan AK Parti'ye geçiyor. Belediye başkanları sayısı neredeyse 100'e yaklaştı.

Peki bu işin sırrı ne? İşin sırrı ya da sorunun cevabı AK Parti'ye geçerek CHP ve Yeni Parti'de siyasi travmaya yol açan İzmirli Cemil Tugay'ın konuşmasında saklı...

Doğrusu Tugay'ın, rozet takıldıktan sonra kürsüye gelip ortalama bir siyasi konuşma yapacağı bekleniyordu. Ama öyle olmadı; Tugay hem geçişi içselleştirdiğini anlattı hem de siyasi bir eksene oturttu.

Bir büyüğünün "Milletimize en büyük hediye siyasettir" sözüyle başlayıp "Siyaseti neden yapıyoruz?" sorusuna cevap verdi:

"Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında: 'Biz hakkı yenmiş mazlumların hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir.' Bu sözler, Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir.

Tam burada şunu söylemek isterim: Her İzmirli bilir ki, Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçi, kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır. Ben huzurlarınızdayım bugün... İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye için, kutuplaşmadan kurtulmuş bir millet için aranıza geldim. Gönüller yapmaya geldim."

Anlaşılan bu geçişle sadece İzmir'in dağlarında çiçek açmayacak, aynı zamanda toplumu kutuplaştıran eski siyaset aklı da değişecek.