Kötüler ile iyilerin savaşı

Dünya öyle tuhaf bir dönemden geçiyor ki, işin nereye varacağını filozoflar, sosyologlar, psikologlar bile açıklamakta zorlanıyor. İnsanlık derin bir dönüşümün, hatta çöküşün eşiğinde.

Ve öyle bir yerdeyiz ki, artık insanlar savaşlardan, tehditlerden, meydan okumalardan, terör saldırılarından daha çok, kendinden, insanı insan yapan değerlerin çözülmesinden korkuyor. Kendi eliyle kötülüğü büyütmekten korkuyor.

Bu durdurulabilir mi dersiniz?

Zor da olsa, sorunun cevabı yine insanın içinde saklı. Tıpkı Kızılderili bilge büyükbabanın torununa söylediği gibi: "İçimizde iyi ve kötü iki kurt var, sen hangisini beslersen o kazanır."

Ya da atalarımızın dilinden düşürmediği o sözü hatırlayalım:

"İyilik yap denize at, balık bilmezse Hâlik bilir."

Bu tuhaf yüzyılda insanlığın, böyle karşılıksız iyiliğe, merhamete, sevgiye, dayanışmaya, konuşmaya, komşuluğa daha çok ihtiyacı var.

Bu ihtiyaca artık bir cevap vermek gerekiyordu ve o cevap Türkiye'den geldi. Bir süre önce şehirlerin billboardlarında, "Bu işte iyilik var" ya da "Sen de var mısın?" çağrısının yer aldığı bir reklam çok ilgi çekti.

Bu, "iyiliği görünür kılma" çağrısıydı.

Ayrıntılarını da hafta sonu İstanbul'da düzenlenen, "İyilik Var: Türkiye Gönüllülük Programı"nın tanıtımında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş anlattı.

Bakan Göktaş, önce toplumsal dayanışmanın sayısız güzel örneğine her gün şahit olduklarına, bir gönüllünün hiç tanımadığı bir çocuğun eğitim yolculuğuna omuz verdiğine, sivil toplum örgütlerinin çözüm üretmek için çaba harcadığına, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve vatandaşların da farklı alanlarda iyiliği büyüttüklerine vurgu yaptı.

Sonra da asıl konuya odaklanan şu tespiti yaptı:

"İyilik Var, tam da bu düşünceden doğdu. Platformumuzun yol haritasını şu üç güçlü kavram üzerine kurduk: Görünür kılmak, buluşturmak, çoğaltmak. Çünkü görünür olan iyilik, toplumun ortak vicdanını harekete geçirir. Paylaşılan tecrübe, bugünün emeğini yarının imkânı hâline getirir. Bir kişinin başlattığı iyilik, bir başkasına ilham olur, bir gönülden diğer bir gönüle ulaşır."

İYİLİĞİ GÖRÜNÜR KILMAK

İyilik Var projesi sadece ihtiyaç sahiplerine el uzatmayla sınırlı değil, belki onun kadar önemli olan "iyiliği" görünür kılma ve "kötülüğün" önüne geçirme projesidir.

Çünkü, yalan haber gibi kötülük de iyiliğe göre çok daha hızlı yayılıyor. Bu gerçeği de en net biçimde etkinliğe katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan dile getirdi:

"Peygamber Efendimizin meşhur hadisi var. 'Bir elin verdiğini diğer elin bilmemesine' dair çok ciddi toplumumuzda da bir bilinç var. Ama kötülüğün bu denli reklamının olduğu bir zamanda düşünüyor insan, biraz herhalde iyiliğin de reklamını yapmaya ihtiyacımız var."

Bizde ve dünyada iyi insanlar hep var. Belki de onların sayesinde bu dünya hâlâ yaşanabilir durumda.

Ama onlara da sahip çıkılması, yaptıklarının görünür olması ve sayılarının artması gerekiyor. Aksi halde kötülük almış başını gidiyor.

Son sözü Bakan Göktaş'a bırakalım:

"Attığımız her adım, bir mahallede dayanışmayı, bir okulda umudu, bir huzurevinde tebessümü çoğaltsın. Zamanla bütün Türkiye'yi kuşatan büyük bir iyilik ağı oluşsun. İstiyoruz ki yapılan iyilik bulaşıcı olsun, güzel örnekler paylaşılsın, birbirine ilham versin ve çoğalsın..."