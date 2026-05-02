Her taşın altından çıkan ‘mahir’ çocuk!

Sadece son günlerin değil, "şaibeli" kurultay salonunda "zıp zıp zıplayan" sevinç şovundan sonra İmamoğlu-Özel CHP'sinin en parlak aktörü hiç kuşkusuz Ali Mahir Başarır'dı. CHP'lilere göre kimin kayığına bineceğini iyi bildiği için de yeni ekibin en gözde ismiydi. Dahası CHP'de hangi taşı kaldırsanız altından o "mahir" çocuk çıkıyor.

Skandaldan skandala koşması da itibarını sarsmadığı gibi tam aksine parti içi piyasasını büyütüyor. En son Antalya'da yaşanan teleferik faciasının yaşandığı gece, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile birlikte eğlendikleri tekne rezaletiyle manşetlere taşındı.

Hiç umursamadı, kameraların karşısına geçti, pişkince, "Ailemizle birlikteydik" diyerek esip gürledi.

Tıpkı daha önce bu tekne organizasyonunu da yapan işadamı dostu Hazım Giray'a çakarlı arabasını verdiğinde, "Çocukları okula götürüyor" dediği gibi.

Ama bu kez tekne sefahatinin medyaya sızması nedeniyle başı biraz kamuoyunda yakın "dostu" olarak bilinen Veli Ağbaba ile dertte gibi. Aralarında büyük bir gerginlik olduğu söyleniyor. Ancak bu gerginliğin tek nedeni tekne sefahati değil. Parti içinden gelen bilgiler başka bir hesaplaşmaya da işaret ediyor.

Denilenlere göre, CHP'nin yeni troykası, Özgür Özel-Veli Ağaba-Ali Mahir Başarır arasında derin bir çatlak var ve gerilim giderek artıyor. Veli Ağbaba'nın tekne rezaletinin medyaya sızdırılmasını gerekçe göstererek kızması aslında bahane.

Asıl neden, Özgür Özel ile Ali Mahir Başarır arasında gelişen yeni yakınlık. Bu konuda bir süredir CHP kulislerinde Özgür Özel'in "Veli Ağbaba vesayeti"nden kurtulmak istediği, onun örgüt, belediyeler ve medya üzerindeki etkisinden ve kendisini yönettiği algısından rahatsız olduğu konuşuluyordu.

Başarır'ın da bu gerginliği "ikinci adam" olmak için bir fırsat olarak gördüğü ve Ağbaba ile arasındaki gerilimi derinleştirdiği söyleniyor.

Bu ikili arasındaki gerginliğin bir başka nedeni de "duygusal" ilişkiler... Çünkü Başarır'ın belediyelere "çökme" konusunda da mahir olduğu söyleniyor. Bu da Ağbaba'yı rahatsız ediyor.

Tecrübeli bir CHP'li, Başarır'ı "güçlü gördüğü adamın kayığına binen" olarak niteliyor ve şöyle diyordu:

"Ortaya çıkan dosyalarda görüyoruz. Belediyelere acayip çökmüşler. Başkanlar müteahhitlere, partiyi yönetenler de belediyelere çöküyor. Sonra gelsin lüks yaşamlar. Ali Mahir Başarır bu lüks yaşamı göstere göstere yaşayanlardan biri. Parayı, puroyu, yatları ve lüks arabaları seviyor. Sonra da yatlarda yakayı ele verice öfkeleniyor. CHP siyaseti bu hâle düşmemeliydi."