İmamoğlu bir kuruşluk adam mı?

CHP Genel Başkanı ÖzgürÖzel, durdu durdu öyle bir laf etti ki, mahkeme salonunda şov yapmakla meşgul Ekrem İmamoğlu bile şaşırmıştır. Çünkü o bile bu kadar netlikte bir savunma yapmadı, yapmaz da... Artık Özel onu mu savundu yoksa manidar bir mesaj mı yolladı belli değil.

Ama bu seferki çıkışı öncekilerden daha iddialıydı:

"Eğer Ekrem İmamoğlu'nunmal varlığında belediye yönetimindensonra izah edemeyeceğibir kuruşu varsa, İmamoğlu buülkenin cumhurbaşkanı adaylığınalayık değildir."

Herhalde fondaş medyanın ve laik sosyolojinin sorgulamayacağını iyi bildiği için de bu kez daha yüksekten uçtu, "hepsi iftira"dan "izah edemeyeceğibir kuruşa" geçti.

Oysa bilgisi dahilinde yapılan Medya AŞ ihalelerini, Boğaz'dan para toplayan "VIP Yakup"a her yıl 100 bin dolar verilmesini, "KafaKoparan" Fatih Keleş'in çanta çanta paralar taşımasını, ErtanYıldız'ın açık açık, "İmamoğlutoprak döküm işinde MuratGülibrahimoğlu'yla ortaktı veyılda 150-200 milyon dolar geliyordu" sözlerini bir yana bırakıyorum, sadece 50 milyon dolar olduğu söylenen Boğaz'a nazır 3 villayı babasıyla ortak şirketine 15 milyona almasını nereye koyacağız?

Belki de Özgür Özel haklı, adamın dünyasında "bir kuruş" diye bir şey yok zaten. O milyon dolarların adam. Özel inanmıyorsa, bir zahmet CHP'li işadamı müteahhit AliNuhoğlu'nun ifadesini okusun:

"Öncelikle Sarıyer'de bulunan2 villanın şirket ile beraberİmamoğlu İnşaat'a devri hususunaaçıklık getirmek istiyorum. 2021 yılında hatırladığımkadarıyla bu villaların alınmasıhususunda yardımcı olmamiçin Ekrem İmamoğlu'nun bilgisidahilinde Tuncay Yılmaz beniaradı. Bana 'Biz burayı Ekremİmamoğlu'na almak istiyoruz'dedi. (...)

Tarafıma yapılan bir kısım ödeme ve özkaynaklarım ile Sarıyer'de bulunan 2 adet villayı kurmuş olduğum Güllüce Tarım A.Ş.'ye aldım. Bu villaları satın almamdaki süreç içerisinde villaların bulunduğu şirkete ilişkin tüm mali ve muhasebe, vergi tüm işlemlerinin takibini İmamoğlu İnşaat yetkilileri yürütmüştür. (...)

Güllüce Tarım benim üzerimdeykensöz konusu villalara yapılanyaklaşık 15 milyonluk tadilatişleri de tarafımca karşılanmıştı. Bana verilen 15 milyonluk 3 adetçek de villalar benim üzerimdeykenyapmış olduğum tadilat masraflarımailişkindir."

Tabii Nuhoğlu bütün bunları İmamoğlu'nu çok sevdiği için yapmadı. İBB'den hem 500 milyonluk alacağını tahsil ediyor, (Ne yaptıysa artık) hem de yanındaki elektrikçi çocuğa 3 milyar TL'lik yeni bir ihale alıyordu. İşte üç villa o ihaleden gelen paralarla alındı. Yani İBB'nin parası, Nuhoğlu üzerinden İmamoğlu'nun babasıyla ortak şirketine 3 villa olarak geçiliyor.

Aylar önce bu konuyu da içine alan yazımda aynen şunları yazmıştım:

"İmamoğlu'nun Beylikdüzüdöneminden başlayan siyasi kariyeri,bir başarı hikâyesinden çokbir skandal romanına benziyor. Sahte diploma iddiasından intiharlara,tehditlere, haraç çarkınakadar adım attığı her yerde bir izbırakmış. İstanbul'a da bu izlerlegeldi. Ve geldiği gibi çöktü... Kelimenin tam anlamıyla çöktü: Şehre, kuruma, ranta..."

Gördüğünüz gibi ortada 1 kuruşluk bir ticaret yok, şehre çökmeler, milyon dolarlar ve ciddi bir arsızlık var.