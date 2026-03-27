CHP’ye yakın araştırma şirketinden sürpriz sonuç

Henüz ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının nasıl sonuçlanacağı bilinmiyor ama olumlu sonuçlansa bile etkisi kolay kolay silinmeyecek. Hayatı, ekonomiyi nasıl etkilediğini yaşayarak görüyoruz.

Peki siyaseti nasıl etkiliyor ya da etkileyecek?

Böyle zamanlarda güçlü liderlere ihtiyaç duyulduğu çok açık. Türkiye bu açıdan şanslı; çünkü küresel ve bölgesel krizlerde ciddi rol oynayan, izlediği denge siyasetiyle görüşüne başvurulan BaşkanErdoğan gibi güçlü bir lidere sahip.

Savaşın kapıya dayanması bu gerçeğin önemini bir kez daha gösterdi. Başkan Erdoğan kamuoyu yoklamalarında lider olarak zaten hep öndeydi. Bugünlerde bu fark bir hayli açılmaya başladı. Aynı şey AK Parti için de geçerli. Yerel seçimlerde birinciliği CHP'ye kaptıran AK Parti, son birkaç ayda öne geçti.

Önümde Optimar Araştırma'nın Şubat 2026 Raporu var. 28 Şubat-14 Mart 2026 tarihleri arasında 81 ilde ve 2 bin kişiyle yapılan araştırmadaki ilk veri, partilerin oy oranıyla ilgili. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra öne çıkan 5 partinin oyları şöyle:

AK Parti yüzde 33.6, CHP yüzde28.9, DEM Parti yüzde 10.8, İyiParti yüzde 8.9, MHP yüzde 8.3...



AK PARTİ'YE DÖNÜŞ

Optimar'ın bu verilerini CHP'ye yakın iki araştırma şirketi de doğruluyor.

Önceki gün gazeteci Aytunç Erkin, Can Selçuki ile Prof. Tamer Bolat'ın yaptığı iki araştırmada öne çıkan eğilime yer verdi.

Umarım linç edilmez, Selçuki'nin "Daha önce iç ekonomik sıkıntılarnedeniyle kendilerini 'kararsız'sütununa park eden muhafazakârve milliyetçi seçmenler şimdi iktidarpartisine, yani 'evlerine dönüyorlar'" tespiti CHP'lileri öfkelendirecek görünüyor. Hatta "Bunu söylemeksana mı kaldı?" derlerse hiç şaşırmam.

Selçuki o tespitini şöyle tamamlıyor:

"Mart anketimizdeki en dikkatçekici bulgu, AK Parti desteğindekikeskin artıştır. Bu değişim,temel olarak AK Parti'nin gelenekseltabanının kitlesel bir şekildepartisine geri dönmesinden kaynaklanmaktadır.Bu ay AK Parti, seçmenkonsolidasyon oranında yaklaşık8 puanlık dikkate değer bir artışelde ederek en son Haziran 2025'tegörülen bir iç bütünlük seviyesineulaştı."



TÜRKİYE'NİN BARIŞ ROLÜ

Dönelim Optimar Araştırma'nın sonuçlarına... O araştırmada bölgeyi sarsan ABD-İran savaşında Türkiye'nin tutumuna ilişkin sorular da var.

Türkiye, "barış için diplomatiktemasta bulunmalı" diyenlerin oranı yüzde 48.6 ile ilk sırada. "Hiçbir şeyyapmamalı" diyenlerin oranı yüzde 16,9, "İran'dan yana olmalı" diyenlerin oranı yüzde 11.4 ve "ABD veİsrail'den yana olmalı" diyenlerin oranı ise yüzde 8...

Burada şaşırtıcı olan, bunca gerçek ortada dururken hâlâ ABD'den yana tavır alanların oranının yüzde 8 olması.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE

ABD ve siyonist İsrail'in İran saldırısı şu gerçeği de açıkça ortaya koydu. Gelmekte olan tehlikeyi gören BaşkanErdoğan ve MHP Lideri DevletBahçeli'nin doğru zamanda, doğru bir adım atarak "Terörsüz Türkiye" hamlesini başlatmalarının ne kadar önemli olduğunu.

Son araştırmada terörsüz Türkiye'ye verilen destek yüzde 40'larda görünüyor. Oysa gerçekte toplumun ezici çoğunluğu, Suriye ve Kandil'de PKK'nın kendini feshetmesinin ve yüzünü Ankara'ya dönmesinin siyonist İsrail'in kirli oyununu bozduğunun farkında. Üstelik bu proje İran'a yönelik küresel kumpası da etkisiz kıldı. Bu yüzden terörsüzTürkiye hamlesi sadece Türkiye içindeğil, bölge için de tarihi bir adım... Kıymeti gelecek yıllarda çok daha iyi anlaşılacak.