DEM, nasıl bir parti?

Meclis raporunu açıkladı ve "terörsüz Türkiye" sürecinde yeni bir dönem başladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş gelinen noktayı özetledi:

"Türkiye için hayati bir eşiği aştık. Her şeyin bittiği anlamına gelmiyor, sıkı çalışma dönemine ihtiyaç var."

Artık yasal düzenleme görevi Meclis'te... Herhalde Meclis'te bulunan ve halkın yüzde 95'ni temsil eden 11 partinin imzaladığı raporun gereği de çok zorlanmadan yapılacak.

Geriye çok temel bir soru kalıyor: Siyaset alanına taşınan Kürt meselesine bundan sonra siyasi partiler nasıl bakacak?

AK Parti ve MHP'nin siyasetin önünü açan ezber bozan çıkışlarına devam edeceği, CHP'nin ise komisyon sürecindeki gibi ikircikli tavrını sürdüreceği sürpriz olmayacak.

Bu noktada asıl merak edilen, dillerinden "barış ve demokrasi" söylemini eksik etmeyen, bizzat "İrademiz" dedikleri Öcalan tarafından, "devlet ve toplumla bütünleşme" misyonu yüklenilen DEM Parti'nin ne yapacağı ve yeni bir siyaset geliştirip geliştirmeyeceği...

DEM Parti, bölgedeki değişimi öngörme konusunda Suriye'de iyi bir sınav vermedi.

Acaba DEM Parti, Meclis raporundan sonra silahın zehirlediği siyasetten arınıp sivil siyasete geçebilecek mi?

Bugünlerde partinin adının değişeceği, hatta Öcalan'ın talimatıyla farklı adlarla kurulan partilerin tek çatı altında birleşeceği söyleniyor. Uzun yıllardır devam eden "Türk Solu"yla ittifakın da genişleyeceği öngörülüyor. Bütün bunlar DEM geleneğinin geçmişte de yapıp başardığı ama "Türkiye partisi" olmadığı gerçeğini değiştirmiyor. Çünkü DEM Parti geleneği ne gerçek anlamda yüzünü Ankara'ya döndü ne de Türkiye partisi olmaya uygun siyaset geliştirdi?

SİYASİ POZİSYONU NE?

Artık bunun değişmesi gerekiyor ve işe önce siyasetle başlanıp şu soruların cevabı verilmeli:

DEM Parti, küresel siyasete nasıl bakıyor?

Dün PYD-YPG'ye destek veren ABD karşısında susarken bugün hem ABD hem de İsrail siyonizmi karşısında nerede duruyor? AB'nin ikiyüzlülüklerine ne diyor?

Belki de en önemlisi iç siyasette kendisini nasıl konumlandırıyor?

Sosyalist mi, sosyal demokrat mı, Kürt milliyetçisi mi? Küreselci veya millici mi? Ya da serbest piyasadan yana mı yoksa devletçi mi?

Parti isminin değişmesi hatta parti adında "demokratik cumhuriyet" kavramının olması şaşırtıcı değil. DEM geleneği bunu hep yaptı, esas olan siyasi değişimin dile ve uygulamaya yansıması. İşin sırrı tam da burada; verilecek cevaplar çok güçlü bir partiye de yol açabilir tam tersi de olur...

4 AYDIR RANDEVU VERMEDİ

Bu değişim hiç kolay görünmüyor; üzerlerindeki PKK gölgesi onların peşini bırakmıyor ve toplumla karşı karşıya getiriyor.

Sadece Diyarbakır'da yaşanan şu örnek bile daha çok yol alınması gerektiğini gösteriyor. Geçen yılın ekim ayında merkezi Diyarbakır olan Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak Küçük'le görüşmek için randevu ister.

Aradan tam 4 ay geçer cevap verilmez. Bu arada Bedirhanoğlu durumu DEM Parti yönetimine ve etkili DEM Partililere de iletir. Ancak sonuç değişmez ve yönetim kurulu olarak şöyle bir karar alınır:

"Bugüne kadar özel kaleme 4 kez de hatırlatılmasına rağmen bir dönüş yapılmadı. Randevu talebimizin gecikmesinin güncelliğini yitirdiği düşüncesiyle geri çekilmesi kararı alınmıştır."

Sahi başkalarından hoşgörü bekleyen DEM Partili bir büyükşehir belediyesi, etkili olduğu bir bölgede yine etkili bir sivil toplum örgütüyle neden görüşmez ve talebini ciddiye almaz?

Cevabı çok basit: Kendileri gibi düşünmediği için... Diyarbakır'da farklılıklara tahammül etmeyen parti "devlet ve toplumla bütünleşmeyi" başarabilir mi?