Ortaya saçılan rezillikler, siyaseti de hayatı da kirleterek yoluna devam ediyor. İBB ve'nun merkezinde olduğu skandalın klasik birya davakası olmadığı başından belliydi.da bu gerçeği öngördüğü için olayın patladığı ilk günlerde CHP'li siyasetçileri uyarıyor ve gelmekte olan tehlikenin işaretini veriyordu:O günlerde heybedeki büyük turp çok merak edildi. Ortak kanaat, yolsuzluk ve rüşvet olacağı doğrultusundaydı. Ama enteresan oldu, CHP'lilerneredeysesayıyor, toptan reddediyordu. Bu nedenle CHP Genel Başkanımeydan meydan gezip şöyle diyordu:Sonra 4 bin sayfalık İBB iddianamesi geldi ve durum yine değişmedi. İddianameye giren onca belgeye, MASAK raporuna ve onlarca rüşvet veren, ihale alan işadamının çarpıcı itiraflarına rağmenyapma vealma suçlamasındançıkmadı. Her iddiayadenilip geçildi.Öyle ki CHP Genel Başkanıdenilenbaklava kutusunda euro'larla suçüstüyakalanan CHP'liyi bile savundu.Daha beteri ise meydanlarda kol kola verip,iddiasıyla yargılanan başkanları birer, birerilan etmeleriydi. Bu da utandırmadı.Anlayacağınız obir türlü gelmedi. Hiçbiridiyerek nedamet getirmedi.Acaba son birkaç gündür ülkenin utanarak ve sıkılarak izlediği İmamoğlu ekibininrezaleti o utanma anı mıdır? Daha ötesi var mı bilmiyorum ve bundan daha rezil birhikâyesi gerçekten korkutucu olur.Sanıyorumdaderkenkastediyordu, bu kadar rezilliği değil.Baksanıza jetin müdavimlerindenneler anlatıyor:Fotoğrafta sağ tarafta saati gözüken kişi Fatih Keleş'tir. Fatih Keleş çok kötü bir adamdır. Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş'e sürekli kadın gönderir.Gösterdiğiniz telefonumda çıkan dansöz oynatılan, uyuşturucu kullanılan ev, benim meyve servis ettiğim o evdir.Aynı uçak içerisinde Ekrem İmamoğlu misafirlerini ağırlardı. Murat ile aşk yaşarken yurtdışında kumar oynamaya gittiğimiz ne yazık ki doğrudur.Artık utanırlar mı bilemem ama bu satırları okuyanrutin Silivri görüşmelerine gittiğinde'nun,'in,'ın,'in yüzüne bakıp ne diyecek?