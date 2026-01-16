Herhalde yakın siyasi tarihimizde sadece CHP değil hiçbir siyasi parti bugünkü CHP kadar kendi adını kirletmedi. Son dönemde, "cumhurbaşkanı adayı" Ekrem İmamoğlu'ndan Manavgat Belediye Başkanı'na kimi yolsuzluk, kimi rüşvet, kimi de "uyuşturucu" iddiasıyla her gün medyada haber oluyor. Koca CHP artık siyasi söylemleriyle değil geçmişin "üçüncü sayfa" haberleriyle gündemde.

Son ortaya çıkan tabloya bakın... Günlerdir İBB eksenli CHP'lilerin başrolünde olduğu jet uçağındaki "uyuşturucu- seks ve kumar" iddialı bir skandalı renkli fotoğraflar eşliğinde izliyoruz.

Bu skandalın tanıkları da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve o uçağın bizzat müdavimi olan Rabia Karaca ve Selen Görgüzel gibi kadınlar. Fotoğraflar var, özel jet uçak gerçek ve verdikleri isimler de bırakın İBB yolsuzluk iddianamesini, 2022'den itibaren "yolsuzluk ve rüşvet" iddialarıyla sürekli anılan isimler. Kamuoyu ve bu köşenin müdavimleri, o isimleri iyi tanıyor.

İBB yolsuzluk soruşturmasında sanık olan Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Hüseyin Köksal, Hakan Karanis ve tabii ki esas oğlan hafriyat kralı Murat Gülibrahimoğlu... Bu isimleri bir araya getiren de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve "İmamoğlu Suç Örgütü" lideri iddiasıyla tutuklu Ekrem İmamoğlu...



İHRAÇ EDİLECEKLER Mİ?

Bu ekibin iki önemli ortak noktası var; birinin "para" olduğuna şüphe yok, ikincisi ise CHP... Tuncay Yılmaz zaten CHP'li İmamoğlu'nun şirketinin CEO'su... Her olayın içinde var. "Kafa Koparan" lakaplı Fatih Keleş ise hem CHP Meclis üyesi hem de İBB Spor Kulübü Başkanı. Aralarında bir CHP üyesi daha var: Hakan Karanis. Bir önceki dönem CHP Başakşehir Belediye Meclis üyesiydi. Bu isim için bir not daha düşelim: Hafriyatçı Murat Gülibrahimoğlu'nu Müsavat Dervişoğlu ile tanıştıran, oradan da İmamoğlu'na uzanmasını sağlayan isim...

Gözaltına alınan Rabia Karaca, jet uçağında nasıl bir hayat sürüldüğünü fotoğraflarıyla gözler önünü seriyor. İfadesi de bir o kadar ibret verici: İBB'nin toprak döküm alanından kazanılan milyonlar, kumarhanede beş dakikada kaybedilen 200 bin dolarlar, uçakta süren şaşaalı bir hayat ve bu kirliliğe maske yapılan CHP...

Bu noktada merak edilen ise şu: Acaba CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibi, kurultay eleştirisi yaptı diye onlarca insanı alelacele partiden ihraç ederken, CHP'nin ismini böyle kirletenlere nasıl bir işlem yapacak? CHP'den ihraç edecek mi?

Bu arada "araştırmacı ve bağımsız gazetecilere" de seslenelim: Siz de bu isimleri görecek misiniz?



NAZIM VE PİR SULTAN'LA KIYASLAMAK

Yukarıdaki tablo ne kadar rezil ve pervasızsa şimdi yazacaklarım da bir o kadar arsızlığın işareti. O işareti veren de CHP'nin eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat.

Akpolat, yolsuzluk iddiasıyla tutuklu eski bir belediye başkanı. Kısa sürede villalarda süren bir yaşama kavuştuğunu bütün CHP'liler biliyor. Dahası Beşiktaş'ta nasıl bir rüşvet çarkı döndüğünü belediyeden ihaleler alan Aziz İhsan Aktaş ve o ihalelerde imzası olan belediye yetkilileri tek tek anlattı.

Şimdi bu yolsuzluk iddiasıyla yargılanacak olan Akpolat, önceki gün Beşiktaş'ta yapılan bir mitinge mektup gönderdi ve mektup da orada okundu. Arsızlığın bu kadarı gerçekten fazla. Kendisini Nâzım'la, Pir Sultan'la kıyaslıyor, tutsak olduğundan söz ediyor. İnanılır gibi değil. Nâzım'ı tek parti dönemi CHP'sinin içeri attığını bir yana bırakıyorum, insan Nâzım'ın siyasi yanıyla kendi yolsuzluğunu nasıl eşitler?

Bu arsızlık değil de nedir?