Hani o ağaçlar tutmayacaktı!

Başkan Erdoğan, 2019 yılında müthiş ve anlamlı bir kampanya başlattı ve 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan etti. Bir anlamda sonbaharın son ayı ağaçlandırma seferberliğine ayrılmıştı. 6 yıl sonra öyle büyüdü ki ağaçlandırma hamlesi, "Yeşil Vatan Seferberliği"ne dönüştü.

O günlerde gerçek çevreciler ve yeşil sevdalıları doğal olarak heyecanlanmış, destek olmuştu. Ancak çevreciliği bir siyaset aracı olarak kullanan ve klasik "istemezükçü" bir kesim ise adı ağaçlandırma seferberliği de olsa karşı çıkıyor, hatta bas bas bağırıyordu:

"Bu mevsimde ağaç mı dikilir, hepsi kuruyacak."

Sonra sesleri solukları hiç çıkmaz oldu, sustular...

Hiçbiri de geriye dönüp "Dikilen ağaçlar tuttu mu tutmadı mı?" diye bakmadı. Çünkü kampanya tutmuş ve milyonlarca ağaç toprakla buluşmuştu.

Başkan Erdoğan, bugün gelinen noktayı, "Yeşil Vatan Seferberliği" mesajında şöyle özetliyordu:

"Son 23 yılda 7.5 milyardan fazla fidan ve tohumu toprakla buluşturduk."

Peki 2019'dan bu yana sadece her 11 Kasım'da başlatılan seferberlikle ne kadar ağaç dikildi?

Bakanlığın verdiği rakamlar umut verici:

"2019-2024 yılları arasında 'Geleceğe Nefes' kampanyasıyla toplam 34.7 milyon fidan dikilmiştir. Tüm ağaçlandırma sahalarımızda olduğu gibi fidanlarımızın biyolojik bağımsızlıklarını kazanıncaya kadar ot alma ve çapalama çalışmaları ile bakımları yapılmaktadır. Daha sonraki süreçte ise orman bakımı çalışmaları kapsamında dikilen her fidan takip edilmekte, her şeye rağmen kuruyan olursa yerine tamamlama dikimleriyle yeni fidan dikilmektedir."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yeni hedefleri konusunda bir hayli iddialı:

"Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında ülke sathında, 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. 11 Kasım'da, 81 ilde 922 ilçede fidan dikim alanlarında, 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımızla birlikte fidan dikeceğiz."

Şimdi gelin bu ağaçlandırma çalışmalarının nerelerde nasıl yapıldığına bakalım... Sadece yanan orman ya da hatıra orman alanlarında değil, hayatın her alanında ciddi bir ağaçlandırma kampanyası yürüyor. "Nerelere ağaç dikiliyor?" sorusuna da Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey cevap veriyor:

"Orman Genel Müdürlüğü, yalnızca orman ve hazine arazilerinde değil, halkın ortak kullanım alanlarında da ağaçlandırma çalışmaları yürütmektedir. 2008-2024 yılları arasında 24.168 km karayolu ve köy yolu kenarına 17 milyon fidan, 60.405 okul ve üniversite bahçesine 11.4 milyon fidan, 33.091 ibadethane ve mezarlığa 6.8 milyon fidan, 3.386 hastane ve sağlık ocağı bahçesine ise 1 milyon fidan dikilmiştir. Bu kapsamda 2030 yılına kadar 10 milyar adet tohum ve fidanın toprakla buluşturulması hedeflenmektedir."

Bu çabayı önemsiyorum; çünkü gençlik yıllarımdan beri, "Madaralı Orhan Kemal Ödülü" veren ve "Bir ceviz diken yüzyıl yaşar" diyen eğitimci yazar Fikret Madaralı'nın şu minvaldeki sözünü hiç unutmadım:

"Ülkedeki bütün yol kenarlarına sadece ceviz ağacı dikilse hem ülke kalkınır hem de doğa kurtulur..."

Artık Türkiye bunu gerçekleştiren bir noktada. Son sözü ve çağrıyı da bu muhteşem kampanyanın lideri Başkan Erdoğan'a bırakalım:

"Bu başarıyı daha da ileri taşımak istiyoruz. 11 Kasım'ın bir ağaçlandırma seferberliğine dönüşmesi hem orman yangınlarının açtığı yaraların sarılması hem de çocuklarımıza bırakacağımız zümrüt yeşili bir miras için önemli bir fırsattır.

Tüm vatandaşlarımızı gelecegenefes.gov.tr adresinden fidan sahiplenmeye ve 11 Kasım'da ülkemizin dört bir yanındaki fidan dikim noktalarında buluşmaya davet ediyorum."

