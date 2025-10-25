AK Parti döneminde siyasi veya ekonomik onlarca ezber bozan işe imza atıldı. Onlardan biri de insanların yüreğini dağlayan 6 Şubat 2023 depreminin yaralarını bir nebze de olsa saran şehirlerin yeniden inşasıydı. İki yıl gibi kısa bir süre içinde inanılmaz işler yapıldı. Tam 300 bin konut sahiplerine teslim edildi. Yıl sonuna kadar da sayı 450 bine tamamlanacak.

Bu mucizevi başarının arkasında Başkan Erdoğan'ın liderliği, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un azmi, organizasyon yeteneği ve uyumlu ekibi vardı. Dünyada böyle bir örnek olduğunu sanmıyorum.

YÜZYILIN KONUT PROJESİ BAŞLIYOR

Dün de bu mucizevi işlere bir yenisi daha eklendi. Başkan Erdoğan'ın temelini attığı ve 81 ili kapsayan 500 bin konut seferberliği başlatıldı. Bu çapta büyük konut hamlesi de bir ilkti.

İstanbul Başakşehir Kayabaşı'ndaki tören alanına giderken çevrede düzenli ve yeşili bol siteler dikkat çekiyor ve bu sitelerde iki marka öne çıkıyor: TOKİ ve Emlak Konut...

Törenin yapılacağı salonun önü de içi de bir hayli kalabalık. Evlerini teslim alacak olanlar ile gelecekte ev sahibi olurum umudu taşıyanlar büyük bir heyecanla Başkan Erdoğan'ın müjdesini bekliyor.

O müjdeyi, daha doğrusu "Yüzyılın Konut Projesi"nin içeriğini Başkan Erdoğan da aynı heyecanla veriyor:

"Evet, geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiğimiz 100 yılın konut projesi için sizlerle bir aradayız. İnşallah bu projemiz yeni bir dönemi farklı bir şekilde başlatacaktır."

Gerçekten de konut alanında yeni bir dönemin kapısı aralanıyordu. Verilen rakamlar bugünkü piyasaya göre inanılmazdı. Ayda 6-7 bin ya da en fazla 10 bin lira ödeyerek ev sahibi olmak mucizevi bir şey.

Konuşmasının bir yerinde Başkan Erdoğan, AK Parti dönemindeki "sessiz devrim"leri hatırlatıyor ve Yüzyılın Konut Projesi'ni de yeni dönemin en önemli devrimi olarak niteliyordu. Buna 6 Şubat depreminden sonra şehirlerin ayağa kaldırılması da eklenirse gerçekten konut alanında tam bir "devrim" yaşanıyor.

BİZE DURMAK YOK DİYEN ERDOĞAN'IN SÖZÜ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un verdiği rakamlar da yapılanların ve yapılacakların "devrim" olduğunu doğruluyordu:

"81 ilimizde kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. Deprem bölgesindeki 200 bin işçi kardeşimiz saatte 23 evi teslim ediyor. Depremzede kardeşlerimiz 1 dakika daha evlerine erken girsin diye 453 bin konutu yıl sonuna yetiştiriyor. İzmir'de, Balıkesir'de ve Bilecik'te afet konutlarımız yükseliyor. Biz bu topraklarda evsiz kalanı ev sahibi yapan bir devletiz. Biz bu coğrafyada yıkılanı yeniden ayağa kaldıran bir milletiz. Bu söz deprem bölgesinde günde 550 konut inşa eden tecrübenin sözüdür. 2 yıl içinde 453 bin konut yapan iradenin sözüdür. 'Bize durmak yok' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür."

Türkiye'de ciddi bir konut açığı var ama aynı zamanda ciddi bir deprem tehlikesi de mevcut... Tek çözümü ise konut yapmak ve kentsel dönüşüm yoluyla konutları yenilemek. Birileri yine "İnşaatla mı kalkınacağız?" diye ortalığı velveleye verebilir ama şu gerçek değişmez: İnşaat sektörü sadece betondan ibaret değil, camdan alüminyuma, beyaz eşyadan mobilyaya onlarca farklı sektörü harekete geçiren ve aynı zamanda geliştiren bir sektör...

Her şey bir yana, insanların başını sokacak bir evi yapmaktan daha anlamlı ne olabilir?