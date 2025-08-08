Kripto para borsası ICRYPEX'in sahibi'in, uyuşturucu temin etmek ve genç avukat'yisuçlamasıyla tutuklanmasıyla başlayan süreç, yalnızca bir ceza davası olmaktan çıkmış; medyayı, finans piyasalarını ve kamu vicdanını sarsan çok yönlü bir skandala dönüşmüştür. Gökalp İçer'in, baştaolmak üzere bazı tanınmış gazetecilere sponsor olduğu biliniyordu. İlk sorgusunun ardından serbest bırakılmış, ancak Sabah Gazetesi'nin gündeme taşıdığı bilgilerle yeniden tutuklanmıştı. Bu detay bile medya ile yargı arasındaki ilişkilerdeki çelişkiyi gözler önüne sermektedir.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın derinlemesine yürüttüğü soruşturma neticesinde, 30 Temmuz 2025 tarihinde ICRYPEX kripto varlık şirket hakkında adli işlem başlatıldı. MASAK tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda,'e ve şirketine ait banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıklar, taşınmazlar ve ortaklık paylarına el konuldu. Ancak burada çok kritik bir zaman aralığı göze çarpıyor: 27 Temmuz'dahakkında tutuklama kararı verildi. 31 Temmuz'da şirketin mal varlıklarına el konuldu. Arada sadece 4 gün vardı. Ve tam da bu 4 gün içinde yaşananlar soru işaretleriyle dolu.'in ağabeyi, kardeşinin tutuklanmasından yalnızcabir gün sonra, 28 Temmuz'daİstanbul'dan Kanada'ya uçtu. Üstelikbugüne dek geri dönmedi. Peki, kardeşibu kadar ağır suçlamalarla tutuklanmışken,bir ağabey neden hemen ertesi gün ülkeyiterk eder? Hele ki 3 gün sonra şirketin tümvarlıklarına el konulacağı, mali soruşturmanınderinleştirileceği biliniyorken...Kripto para piyasasında bilgi sahibi olanlar ciddi bir iddiayı yüksek sesle dile getiriyor:Bu iddianın doğruluğunu yargı araştıracak. Ancak Kanada'ya gidişin gerçekliği, bizzat güvenlik kaynakları tarafından teyit edildi. Bu durumda kamuoyunun sorması gereken soru çok açık:Buiddiası neden ciddiye alınmadı?Bazı muhalif gazeteciler, bu skandaldan rahatsızlık duymamış gibi suskun. Oysa İçer, bu isimlere uzun süre sponsor olmuştu. Şimdi ise bu gazetecilerinvesorgulanmakta. Gazeteci'nin şu tespiti, bu bağlamda adeta durumu özetliyor:ICRYPEX gibi kripto şirketler, medyadagörünürlüklerini bu sponsorluklar sayesindeartırdı. Ancak şimdi kamuoyu, osponsorluk ilişkilerinin gazetecilik ilkeleriylene kadar örtüştüğünü sorguluyor.in ve şirketinin içinde olduğu iddialar yalnızca bir adli vaka değildir. Bu olay;Finansal sistemin kara para ile ne kadar iç içe olduğunu,Kripto piyasalarının nasıl denetimsiz kaldığını,Medyanın finansal ilişkilerle nasıl etkilendiğini,Yargı-medya-finans üçgenindeki kirli bağları ifşa etmiştir.Birileri bu olayın üstünü örtmeye,safsatalarıyla kamuoyunu oyalamaya çalışabilir. Ancak bir genç kadın avukatın hayatını kaybettiği, yüz milyonlarca dolarlık kara paranın dolaşımda olduğu, medya sponsorluğunun manipülasyon aracına dönüştüğü bu büyük skandal asla gölgede kalmamalıdır.