Öcalan’ın ‘terörsüz Türkiye’ çağrısı

Şu Türkiye fotoğrafına dikkatle bakın; artık sözü dinlenen, Ukrayna-Rusya savaşında denge siyasetiyle insanlığın barış umudu olan, Karabağ, Libya, Somali ve Eritre'de kurulan küresel tezgâhları bozan, 61 yıl sonra gerçekleşen Suriye devriminde başat rol oynayan ve "Dünya beşten büyüktür" diyerek mazlumların sesi olan bir Türkiye gerçeği var.

Bu fotoğrafa yeni bir kare daha eklendi: İki süper güç, ABD ve Rusya'nın diplomatları ikili ilişkileri geliştirmek için İstanbul'da buluştu.

İşte bu Türkiye, Başkan Erdoğan başkanlığında ve MHP Lideri Devlet Bahçeli desteğinde çıktığı yeni küresel yolculuğunu daha etkili kılacak ve iç barışını güçlendirecek tarihi bir hamlenin, "terörsüz Türkiye" hamlesinin sonuçlarıyla karşı karşıya...

Nihayet o hamleye ilk cevap, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'dan geldi:

"Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.

Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir."

Açıklamayı bu kez bir önceki çözüm sürecinin de aktörü olan Pervin Buldan Türkçe, Ahmet Türk ise Kürtçe, İstanbul Taksim'de yaptıkları basın toplantısıyla duyurdu. Toplantıya DEM yönetiminin, çok sayıda siyasi aktörün katılması, kararın paylaşılacağını ve bu kararın KCK, Kandil ve YPG'yle de paylaşıldığını gösteriyor. Farklı bir tavır çıkıp çıkmayacağını kısa sürede görürüz.

Geride bırakılan tablonun ne kadar ağır olduğunun herkes farkında. Türkiye 40 yıldır terör nedeniyle büyük bedeller ödedi. Binlerce insanını kaybetti, 3 trilyon dolara ulaşan maddi kayıp söz konusu. Ama en önemlisi, terörün bin yıldır birlikte yaşayan iki halkı birbirine düşman etme ihtimali gerçekleşmedi... Allah'tan onu başaramadılar. Şu gerçek bir kez daha ortaya çıktı: Son 200 yıllık tarihimizde bütün isyanlara, kalkışmalara, devletin zorbalığına, yasaklarına rağmen bu iki halkı birbirinden kimse ayıramadı. Nedeni ne olursa olsun, bu iki halkın birlikte yaşamaları kaçınılmaz kaderleri. Malazgirt'ten bu yana ne zaman birlikte olmuşlarsa tarihin seyri değişmiş ve bölgenin en güçlü devletlerinin sahibi olmuşlar. Alparslan'dan Selahaddin Eyyubi'ye, Yavuz Sultan Selim'den Mustafa Kemal'e hepsinin hikâyesinde bu ortaklık var. Öcalan da bu noktalara dikkat çekti.

Bugün de tarihin benzer bir kırılma noktasındayız ve Türkiye küresel krizlerin çözümünde kilit ülke konumunda. Yeni bir tarih yazmak için zaman da zemin de uygun.

Tarihin bu kırılma döneminde Türkiye, Başkan Erdoğan gibi dünyanın dikkatle izlediği küresel etkisi olan bir lidere de sahip... Bu noktada Gazze'de soykırıma açık destek vererek insanlık suçuna ortak olan küresel güçlerin durumu da içer acısı ve düşüşteler. Ürettikleri demokrasi, hukuk gibi değerlere sahip çıkmadıkları gibi birbirlerini boğazlamak için bahane üstüne bahane üretiliyor.

Öcalan'dan gelen çağrıya bu çerçeveden bakmakta ve şu ortak noktaların altını çizmekte yarar var:

"Türkiye'nin barış ve güvenliği aynı zamanda Kürtlerin de hak ve özgürlüklerinin teminatıdır.

Terörün yaratmaya çalıştığı düşmanlığın artık bir son bulması, ulusal meselelerin siyaset üstü değerlendirilerek milli/ortak bir söylem geliştirilmesi gerekmektedir.

Daha özgür ve demokratik bir geleceğin inşası için hep birlikte hareket etmeliyiz. Tarih yazarken doğru yerde durmak, kardeşliğe omuz vermek vatanseverlik görevidir."

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