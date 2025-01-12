Başkan Erdoğan bugüne kadar çok sayıda ilde AK Parti kongresine katıldı. Tartışılan önemli açıklamalar da yaptı. Ama hiçbiri Diyarbakır İl Kongresi'nde yapacağı konuşma kadar beklenti yaratmadı. Bu biraz da medyanın dayatmasıyla oldu ve toplumu tıpkı 2005'tekiçıkışı gibi bir beklentiye soktu.Bu beklentiyi abartılı bulsam da insanlar Başkanın en azından yeni yaklaşımı kararlılıkla sahiplenmesini ve geleceğe ilişkinsöylemesini bekliyordu. Dün de yazdım, artık sokaktaki insan her çözüm sürecinin hayal kırıklığıyla bitmesini istemiyor. Bu yüzden ülke liderinin sözünü ölçü alıyor.AK Parti Diyarbakır Kongresi'nin yapıldığı salona dışarıdaki kalabalığı aşarak bu ruh hâliyle giriyorum. İçerisi de tıklım tıklım dolu... Gençler ve kadınların yoğun tezahüratı dikkat çekiyor. Genel merkez yöneticilerivegibi birçok ismin konuşmalarından sonra kürsüye yeni döneminne hâkim olduğu söylenen yeni il başkanıçıktı. O ana kadar yer yer hareketlenen salon bir anda dalgalanmaya başladı. İster istemez salondasorusu sorulmaya başlandı.Ardından da saatler 15.20'yi gösterdiğinde Başkankürsüye çıktı. Bu kez sesleri duymakta daha da zorlandık.diye başladığı konuşması salonu ayağa kaldırıyordu. Başkan Erdoğan'ın konuşması ağırlıklı olarak MHP Lideriile çıktıkları tarihi yolculuğun ana eksenine oturttukları "Türk- Kürt kardeşliği" ve "Terörsüz Türkiye" üzerine kuruluydu.Emperyalizmin kuşatmalarından ve bölgesel saldırılardan söz edip ısrarla şunun altını çizdi:"Son 1.5 asırdır, bilhassa son yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık 'dur' deme vaktidir, artık yeni şeyler söyleme vaktidir."Sözü tarihin kaydettiği en adaletli hükümdara getiriyor ve şöyle diyordu:BaşkanDiyarbakır'ın tarihi ve toplumsalrolüne de değiniyor vediyordu.Bu arada şu notu da düşelim: Başkan Erdoğan bu tarihi adımı atarken, son 8 yılda "terörsüz Türkiye" mücadelesinin isimsiz kahramanları olanni de ihmal etmiyor, önce onlarla konuşuyor, sonra da kongre kürsüsünden onlara sesleniyordu:Diyarbakır, AK Parti Kongresi'yle dikkat çeken yeni bir siyasetçi profiliyle de tanıştı. Diyarbakır'ın Tarihi Nebi Camii İmamı... İleri'nin tek özelliği imamlığı değil. Son dönemin en etkili, güçlü ve sevilen kanaat önderi.Yanımda oturan gazeteci, ilk teşhisi koyuyor:Gerçekten de AK Parti'nin yeni Diyarbakır İl Başkanıçok güçlü bir konuşma yaptı ve salonu etkiledi. Konuşmasını yer yer Kürtçe'yle zenginleştirerek sürdürmesi ise salonu daha da coşturdu.