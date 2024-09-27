Putin’in Türkiye mesajı

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve parlamento heyetiyle birlikte Moskova gezisindeyiz. Yoğun geçen gezinin merakla beklenen son görüşmesi Rusya Devlet Başkanı Putin'leydi. Gezinin belki de en ilginç noktalarından biri bu görüşmeydi. Görüşme aynı zamanda uzun süredir beklenen Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinin hem bir ön hazırlığı hem de Rusya'daki siyasi iradenin Türkiye'ye verdiği önemin göstergesiydi.

Görüşmenin nasıl geçtiğini, Petersburg uçağında gazetecilerle bir araya gelen Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a sorduk:



SAVAŞTA TÜRKİYE'NİN ROLÜ

"Sayın Putin, Türkiye'yle ilişkilere büyük bir önem veriyor. Cumhurbaşkanımız ile çok yakın dostluğu, samimiyeti var. Savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'nin arabuluculuğuna da önem veriyor. Bölgesel ve küresel konuları görüştük. Filistin sorununda neredeyse bire bir örtüşen çok verimli bir görüşme oldu. Önem verdiğimiz konuları çok açık ifade ettim, o da açık yüreklilikle düşüncelerini söyledi. Devlet Başkanı Sayın Putin'in Türkiye'ye büyük önem verdiğini bir kere daha teyit etmiş olduk."



İKİ MERKEZDE AYNI ANDA OLMAK

"Bu planlanmış bir şey değildi ama sonuçta bir mesaj ortaya çıktı. Yani denk geldi. Türkiye dünyanın her ülkesiyle, bölgesiyle konuşabilen, ilkeli dış politika tutumları çerçevesinde ilişki kurabilen, tüm sorunları açıklıkla konuşabilen bir ülke. Bunun somut göstergelerinden birisi de bu oldu."



DOĞU VE BATI'YA ORTAK MESAJ

Kurtulmuş, Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasına atıf yaparak şöyle diyordu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 'İsrail'in saldırganlığı durdurulmalıdır' derken biz de burada aynı şeyleri söylemiş olduk. Yani şunu yapmıyoruz Türkiye olarak: 'Amerika'da başka bir şey, Rusya'da başka bir şey konuşmuyoruz.' Dünyanın neresinde ne konuşuyorsak, Türkiye'nin tezlerini makul, anlaşılabilir bir şekilde muhataplarımıza anlatmaya gayret ediyoruz."



RUSLARIN MERAK ETTİĞİ KONU

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Moskova gezisinin önemli bir ayağında Rusya Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisi'ni de ziyaret etti. Bu akademi önemliydi; çünkü Rusya'daki siyasi aktörlerin önemli bir bölümü bugünkü Dışişleri Bakanı Lavrov gibi burada yetişmişti. Hatta dünyanın önemli liderlerinin de ziyaret ettiği bir merkezdi. Kurtulmuş, burada öğrencilere hitap etti ve öğrenciler ile öğretim üyelerinin Türkiye'ye ve bölgesel gelişmelere ilişkin sorularını da cevapladı.

Öğrenciler daha çok bölgesel savaşlara, Filistin'deki İsrail vahşetine Türkiye'nin bakışını merak ederken, öğretim üyeleri daha çok Türkiye'nin Batı'yla ilişkilerini merak ediyordu. Bu açıdan da en dikkat çekici soru NATO üyeliğiyle ilgiliydi. Bir öğretim üyesi de açık açık sordu: "Türkiye, NATO'dan çıkacak mı?"

Meclis Başkanı Kurtulmuş da aynı oranda açık açık bir cevap verdi:

"Bundan sonra dünyanın her bölgesinde çok taraflı ilişkilerin geliştiği bir döneme giriyoruz. Türkiye uzun yıllardır Batı ile yakın ilişkisi olan bir ülkedir. Türkiye, NATO üyesidir. Türkiye uzun yıllardır Avrupa Birliği üyeliği sürecindedir. Çeşitli çifte standartlarla Batı ülkeleri tarafından karşı karşıya kalmıştır. Türkiye, yüzü ve ilişkileri Batı'ya dönük olmakla birlikte niteliği itibarıyla Doğulu bir millettir. Türkiye Doğu'ya da asla kapılarını kapatmamış, asla sırtını dönmemiştir. Bundan sonra da dönmeyecektir. Dolayısıyla bu çok taraflı ilişkileri, kendi milli doğamız gereği bundan sonraki süreçte de sürdüreceğiz. Dünyanın farklı bölgelerindeki güç merkezleriyle ilişkilerimizi sürdüreceğiz."

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