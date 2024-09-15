Dünyada küresel güç dengeleri değişirken, enerji ve teknoloji üzerinden güç savaşları da bütün hızıyla sürüyor. Bu da enerji kaynaklarını, enerji yollarını ve teknolojide fark yaratacak kritik madenleri vazgeçilmez kılıyor.Türkiye son yıllarda bu iki alanda da tarihi hamleler yaptı. Çok geriden başladığımız bir yarıştı bu. Yarışta olmamamız için de iç ve dış güç odakları birlikte hareket etti. Özellikle içerideki güç odakları atılan her adıma karşı çıktı. Geçmişte bu direnci kırmaya çalışan siyasi aktörler çıksa da hiçbiri etkili olamadı.İç cephe paramparçaydı. Sadece siyasette değil, otomobil veya insansız hava aracı yapmakta ya da petrol veya doğalgaz aramakta bile kutuplaşmıştık. Yakın tarih olduğu için İHA ve SİHA'lar ya da Togg için neler söylendiğini biliyorsunuz. Utanç verici ama hâlâdiyen siyasetçiler siyaset yapmaya,diye yırtınangazeteciler de gazetecilik yapmaya devamediyor.Bu arsız iç direnişçileri en yoğun biçimde enerji alanında görüyoruz. Son yılların en önemli keşfi Karadeniz doğalgazını bile dillerine doladılar, demediklerini bırakmadılar. Benzer bir karşıtlığı daha doğrusu düşmanlığı Akkuyu Nükleer Santral yapımında gördük. Türkiye'nin 70 yıllık hayaliydi bu... Bütün bu iç itirazlara rağmen Türkiye bugün enerji ve maden kaynaklarını değerlendirmede bambaşka bir noktaya geldi.Önceki gün Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'la buluştuk. O buluşmada, günlük enerji fiyatlarından nükleer enerjiye, Somali'de petrol aramadan Irak'taki Kalkınma Yolu Projesi'ne kadar enerjiyle ilgili birçok şeyi konuştuk. Dikkatimi çeken birkaç konunun altını çizmek istiyorum:"2016 yılından sonra'in (Albayrak) ortaya koyduğu bir politika vardı. Onun içerisinde bizim en çok zorlandığımız şey, zihinlerdekibakış açısıydı. Çok şükür biz onu başardık.. 1.5-2 yıl süren hükümetlerle bunu yapma ihtimaliniz yok..""Mart 2016 bizim Akdeniz'le ilgili toplantı yaptığımız ilk tarihtir. Akdeniz'de biz bir metre sondaj yapamazdık. Örtülü olan-olmayan yaptırımlarla Akdeniz'de ilk lokasyonu bitirdik.Kendi başkentlerinden, kendi dışişleri bakanlıklarından aldıkları telefonlarla bizi terk eden yabancı şirketler oldu.Bu süreç böyle bir süreçti ama hamdolsun hallettik.""Türkiye'nin dışa bağımlılıktaki en önemli iki kalemi petrol ve doğalgaz. Biz farklı bir bakış açısıyla bunları aramalıyız dedik ve denizlerimize yoğunlaştık.Biz o dönembu gemileri çok uygun şartlarda aldık.Yani gemilerimiz olmasaydı biz sondajyapamazdık.""Biz Akkuyu'da bir nükleer santral yapıyoruz. Ruslar yapıyor o nükleeri. Buradaki şirketin çalıştığı hukuki rejim, Türk hukuki sistemine tabi.Bundan hiçbir farkı yok açıkçası. Konuya böyle bakmak lazım, yabancı sermaye gelmiş Türkiye'ye yatırım yapıyor.Bize Akkuyu santralini yaptırmamak için geçmişte de çok şey yapılmıştı, şimdi de geciktirmek için Siemens'le yapılan anlaşma öne sürülüyor."Türkiye, petrol ve doğalgaz aramalarında yurtdışındaki potansiyeli de değerlendirmeli. Somali Cumhurbaşkanı ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasındaki hukuku somut bir projeye çevirmiş durumdayız.Biz Somali'de ağırlıkla petrol olduğunu düşündüğümüz sahalarda aramalar yapıyoruz.""Türkiye inşa ettiği petrol boru hatlarıyla, doğalgaz boru hatlarıyla bölgesel ve küresel bir enerji merkezi olma yolunda önemli atılımlar yaptı."Madenlerde esas itibarıyla oyun değiştirici olan alan nadir toprak elementleri.. Stratejik açıdanTürkiye'ye çok büyük önem kazandıracakbir alan nadir toprak elementi alanı. Buna sahip olan ülkeler, diğerlerinden çok daha öne çıkacak."