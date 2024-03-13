Geçmişte CHP'lilerin en övündüğü şeygirmemiş olmalarıydı. Son yıllarda bu algıdan eser kalmadı. Olan bitenler, 90'larda patlayan İSKİ Skandalı'nı bile aratır oldu. İşin içine son yıllarda bizzat CHP'li'nun deyimiylesiyasi aktörler girince iş zıvanadan çıktı ve klasikCHP algısı yerle bir oldu.Sadece son 5-6 yıla bakın. Fondaş medya oluşturmaktan kurultay kazanmaya kadar nereye baksanız parasal ilişki hâkim. Kurulan televizyonlara ve parti militanı gibi siyaset yapan gazetecilere aktarılan paraları bizzat CHP'liler dile getirdi.Uzun yıllar CHP Genel Başkanı'nun avukatlığını yapan, 2021 yılında CHPyönetimi için suç duyurusunda bulunuyor veşöyle diyordu:İşin garip tarafı, bir süre sonrada genetiğini bozduğu siyasal ilişkiler ağının bu kadar kirleneceğini hesap edemedi ki fondaş medya gerçeğine karşı isyan etti:Yetinmedi sonra Odatv adını bile verdi. Mafya konusundaolduğunu sanan bu medya mensupları iyi bilir, işin uzmanları mafyayı çökertmek içinsürer.Son yıllarda CHP'de de paranın izi sürüldüğünde hep aynı adres çıkıyor. Sadece birkaç ay önce yapılan İstanbul İl Kongresi ve 4 Kasım 2023'te yapılan CHP Kurultayı'na bakın yeterli.Kurultay sürecinin içinde yer alan eski Muş Gençlik Kolları Başkanı, CHP'de biroluştuğunu şöyle anlatıyordu:Eski Parti Meclisi üyesida benzer bir iddiayı dile getirmişti. Bu iddialarınhedefinde isediyen ve o sloganı unutan İBB Başkanıvardı.İmamoğlu şimdi de ekibinin karıştığımeselesi nedeniyle gündemde. O ekibin en kilit ismi ise... Keleş'in ne kadar önemli biri olduğunu İmamoğlu da kabul ediyor ki şöyle diyor:Ne dediği anlaşılmasa da güya çantalarla taşınan 15 milyon liraya açıklık getirdiğini sanıyor. Oysa ortada kaynağı belirsiz bir para var. Bu paranın kaynağı İstanbul Büyükşehir mi yoksa müteahhitler mi? Buna bir cevap yok. Dahası Kılıçdaroğlu'nun eski avukatıİstanbul CHP İl binasının parasını bizzat genel merkezin ödediğini açıklıyor. Şu sorunun cevabı da yok: Para neden kayıtdışı bir yöntemle mal sahibine veriliyor? Yasalara göre bu suç değil mi?Aslında işin sadece bu boyutu değil, binanın müteahhidi bile sorunlu. Müteahhit, daha geçen ocak ayında her biri 65 milyon liraya satılan Büyükçekmece'deki temelsiz villalar nedeniyle tutuklanmıştı. Beylikdüzü'nün buluşturduğuveüçlüsünün de izi sürülmeye değer. O ilişki, 2019'dan sonra İstanbul çapına ve özellikle de Boğaziçi'ne kadar uzandıAraya CHP'nin önemli isimlerinden'un Meclis'teki odasında unutulanda ekleyelim. Ne garip değil mi?Bir insan 250 bin dolarını unutacak hâle nasılgelir? Meclis yönetimi şimdi bunu araştırıyor,bakalım ne çıkacak?Tabloya bakar mısınız?.. Bir yerde üç CHP'li çantalar dolusu para sayıyor; kaynağı belirsiz, bir yerde bir CHP'li 250 bin dolarını unutuyor, hatırlamıyor.CHP ne ara bu hâle geldi, bilen var mı?