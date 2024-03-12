İmamoğlu’ndan çantalar dolusu para

CHP'de parti içi hizip savaşları hep vardı ama bugünkü kadar işin içine paranın girdiği ve rezilliğin diz boyu olduğu bir hâl hiç görülmedi. Son 48 saatte sosyal medya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri ile CHP İstanbul İl Başkanlığı elemanlarının para sayma görüntüleriyle sarsılıyor. 4 saat boyunca para saymak. Görüntü gerçekten çarpıcı.

Bir yerde adamlar çantalardan para boşaltıyor, saatlerce sayıyorlar, sonra birkaç kişi o paraları çantalara dolduruyor. İddiaya göre mekân da CHP İstanbul İl Başkanlığı. Parayı getirdiği iddia edilen isim ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "kasası" olarak nitelenen Fatih Keleş... İkinci isim de ilginç: CHP İl yöneticilerinden Özgür Nas...

İlginçtir, sosyal medya yıkılıyor ama ne İmamoğlu'ndan ne de İl Başkanı Özgür Çelik'ten bir ses var. Seçim süreçlerinde bu tür iddialara hep şüpheyle bakarım. Ama İstanbul İl Kongresi ve CHP kurultay sürecinde dönen dolaplar, pazar günü açılan döviz büroları, il il dolaşan "çantalar" ortada şüphe falan bırakmıyor.

Bu sonuç çok şaşırtıcı da değil. Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha görevinin birinci yılında (18 Ağustos 2020'de) bakın ben kimi yazmışım? Bugün adı para çantalarıyla anılan Fatih Keleş'i:

"Bugün koca İstanbul Büyükşehir Belediyesi adeta danışmanlar ordusuyla yönetiliyor. Her birim deyim yerindeyse 'paralel' bir 'danışmanlar birimi' tarafından izleniyor, denetleniyor, hatta yönlendiriliyor.

Bu çabanın asıl motivasyonu ise 'para kaynağı' yaratmak olarak söyleniyor. Bu nedenle 'güven' unsuruna her şeyden çok daha önem veriliyor. Bu açıdan iki isim çok öne çıkıyor: Ertan Yıldız ve Fatih Keleş..."

Fatih Keleş, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri en yakınında duran ve kulislerde "kasası" olarak bilinen bir isim. Bunu da başarmış anlaşılan. Bir ara adını Boğaziçi İmar çevresinde "kafa koparan" olarak çok duydum.

Bu arada adı geçenlerden eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ı da unutmayalım. Nas, İBB'ye İmamoğlu döneminde hangi partiye kaç kontenjan verildiğini açıklayan isim. Şu sözleri çok tartışıldı: "100 kişi alınıyorsa işe, 35 CHP, 15 İyi Parti, 15 diğerleri, 20-25 de İBB kariyer üzerinden gidiyor. Süreç bu şekilde." Kısaca olayın göbeğinde bir isim ve İBB içinde neler döndüğünü iyi biliyor.

İmamoğlu ve ekibinin işe, mahalle delegelerini paraya boğarak veya iş vaat ederek başladıklarını CHP'de bilmeyen yok. Sonra bu kirli ilişki İstanbul İl Kongresi ve ardından gelen kurultayla daha büyük boyutlara ulaştı.

Delegelerin parayla satın alındığını en son eski CHP Parti Meclisi Üyesi Ferihan Karasu anlattı. Karasu, CHP Beşiktaş Meclis Üyesi olan bir ismin kurultayda delegelere para verdiğini iddia etti. Büyük ihtimalle bugün ortaya çıkan o para sayma görüntüleri, İstanbul kongresi ve kurultay dönemine ait görüntülerdir, çok eski olduklarını sanmıyorum.

Bu arada sadece bu görüntüler değil, belki bu görüntülerin de ortaya çıkmasının sağlayan sarsıcı açıklama Ekrem İmamoğlu'nun asker arkadaşı gazeteci Atılgan Bayar'dan geldi. Bayar, asker arkadaşı İmamoğlu'na nasıl destek verdiğini anlattıktan sonra piyasaya saçılan paralı görüntüleri doğrulayan bir olayı anlatıyor:

"İşadamı bir arkadaşıma Beyikdüzü'ndeki kültür merkezinde sana bir çuval bağış yaptırdım mı? Yaptırdım. (Çanta patlamış da paralar yere saçılmıştı. Murat Ongun teslim aldı. Umarım o para bağış envanterine işlenmiştir.)"

Tabloya bakar mısınız? Bir çuval dolusu para toplanmış, sonra da çanta patlamış, paralar yere saçılmış, Murat Ongun da o paraları toplamış... Herhalde İmamoğlu da "Hani bana hani bana" demiştir, belki de dememiştir bilemem ama artık şu 4 saat boyunca sayılan paralarla ilgili ne düşündüğünü kamuoyuna açıklamalı.

Bu paralar İBB kaynaklarından mı aktarıldı? Bu paraların CHP İl Başkanlığı'nda ne işi var? Bir işi yoksa kasanız olduğu iddia edilen Fatih Keleş orada ne yapıyor? Son bir soru: Asker arkadaşınız Bayar'ın topladığı paralar nereye gitti? Ve o paralar yasal mıydı?

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