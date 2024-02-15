Son birkaç yerel seçimdir hep aynı soru soruluyor: İzmir sürpriz yapar mı? Bunun nedeni yakın geçmişte, iki kez Anavatan ve DYP gibi merkez sağ partilerin İzmir'i kazanması gösteriliyor.Oysa İzmir yeni değil, 1989'dan bu yana (1994 dönemi hariç) hep CHP çizgisindeki partileri tercih etti. Sadece 94 seçimlerinde, seçimlere çok sayıda partinin güçlü adaylarla katılması sonucu değiştirmişti.Önümüzdeki 31 Mart seçimlerine de bu gözle bakılıyor. Hem çok sayıda parti seçimlere katılıyor, hem CHP içinde geçmişle kıyaslanmayacak kadar derin bir kaos ve kargaşa var hem de muhalefetin adayları iktidardaki CHP adayına göre çok daha güçlü. Ayrıca seçmenin de bu kezdiyeceği ihtimalinden söz ediliyor.Bu da AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı'ın şansını artırıyor.Önceki gün'ın, Swissotel'de düzenlediği ve İzmir hayalini anlattığı lansmana katıldım. Heyecanlı, hareketli ve motivasyonu yüksek bir toplantıydı. Teşkilat Başkanı, milletvekillerive İzmir'in önde gelen işadamları ile oda başkanları da Dağ'ı yalnız bırakmamıştı.Sunum dev ekrana yansıyan ve izleyenleri etkileyen zeytin ağacının önünde başladı.diyen, önce İzmirlilere zeytin şiiriyle seslendi:Sonra İzmir'de iz bırakan'ü,'u,'ı ve kısa süre önce kaybettiğimiz bilge yazar'yı hatırlattı.Ve bir söz verdi:Ve sıra merakla beklenen projelerdeydi. Dağ'ın, 11 maddede özetlediğiiçinde depremden kentsel dönüşüme, eğitim ve turizmden ulaşıma, akıllı şehir uygulamalarından çevreye kadar çok sayıda iddialı proje vardı.Bir anlamda son yıllarda irtifa kaybeden İzmir'e farklı bir gelecek öneriyordu. Acil olanların başında da gecekonduların ve depreme dayanıksız yapı stokunun dönüştürülmesi vardı., 5 yıl içindeyapılacağının veyenileneceğinin sözünü verdi. Ama en heyecan vericisi ise İstanbul'daki Avrasya Tüneli'nin bir benzeri olacak Çiğli- Balçova arasını denizaltından 5 dakikaya indirecekprojesiydi.Peki bütün bu iddialı projelere, daha doğrusu hizmete İzmir nasıl tepki verecekti?Daha önce de yazdım; AK Parti İzmir'de 2004 yerel seçiminden bu yana ilk kezihtimali yakalıyor. Bunun birçok nedeni var. En başta da şehri yöneten CHP içinde yaşanan derin siyasi rahatsızlık. Mevcut Başkan'le başlayan gerilim dalga dalga ilçelere de yayılmış durumda. İstifalar, tepkiler birbirini izliyor. Hatta kurultay için imza toplayanlardan bile söz ediliyor.Buna İyi Parti ve DEM'in aday çıkarma ihtimalleri de eklenince ibrenin AK Parti'ye kayabileceği konuşuluyor.Ancak her şeye rağmen iki parti arasındaki oy farkının kapatılamayacağı da söyleniyor. Ama şu konuda neredeyse herkes hemfikir: Bu kez AK Parti ve Cumhur İttifakı ilçe belediye sayasını en az 10'a çıkartır.